85% ng mga puwersa ng Rapid Support Forces sa Darfur ay mga dayuhan

Ipinahayag ni Arko Minawi, gobernador ng rehiyon ng Darfur, na higit sa 85% ng mga kasapi ng grupong tinatawag na Rapid Support Forces (RSF) ay binubuo ng mga dayuhang elemento.
Binigyang-diin niya na karamihan sa mga ito ay dinala mula sa mga karatig-bansa ng Sudan.
Sa isang mensahe sa kanyang opisyal na account sa social media platform na “X” (dating Twitter), sinabi niya:
Banta sa Pambansang Pagkakaisa
Ayon kay Minawi, ang pagdepende ng grupong paramilitar sa mga dayuhang mandirigma ay nagpapakita ng kanilang hindi pambansang katangian at itinuturing na isang seryosong banta sa kinabukasan at pagkakaisa ng bansa.
Presensya ng mga Dayuhang Bayarang Sundalo
Lumalabas sa mga ulat na dumarami ang mga dayuhang bayarang sundalo mula sa Chad, Niger, at Central African Republic na sumasama sa hanay ng RSF.
Maging ang mga naunang ulat ng United Nations ay nagbabala sa patuloy na pagpasok ng mga armadong grupo mula sa kanlurang hangganan ng Sudan, na sinasabing suportado ng ilang rehiyonal na puwersa.
Panawagan para sa Pambansang Pagkakaisa
Nanawagan si Minawi ng agarang pagtugon sa panghihimasok ng mga dayuhan sa kasalukuyang tunggalian, at binigyang-diin ang kahalagahan ng pambansang pagkakaisa at suporta sa sandatahang lakas ng Sudan upang mapanatili ang soberanya ng bansa laban sa panlabas na impluwensya.
