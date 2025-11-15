UN: Hindi pa rin tiyak ang kapalaran ng libu-libong tumakas mula sa El-Fasher

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) noong Biyernes na libu-libong mga Sudanese na tumakas mula sa lungsod ng El-Fasher ay nananatiling nawawala, na nagdudulot ng matinding pag-aalala ukol sa kanilang kaligtasan — lalo na matapos ang mga ulat ng panggagahasa, pagpatay, at iba pang paglabag sa karapatang pantao laban sa mga tumakas.
Ang lungsod ng El-Fasher, na naharap sa matinding taggutom, ay huling base ng hukbong sandatahan ng Sudan sa kanlurang estado ng Darfur. Ngunit matapos ang 18 buwang pagkubkob, bumagsak ito sa kamay ng mga puwersang milisya ng Rapid Support Forces noong Oktubre 26.
Ayon sa mga nakatakas, pinaputukan ang mga sibilyan sa lansangan at inatake pa ng mga drone. Mula sa mga ulat sa Darfur, napilitang mangalap ng dahon ng puno at ligaw na prutas ang mga kababaihan upang makaluto ng sopas para sa kanilang ikabubuhay.
Sinabi ni Jacqueline Wilma Barlifleet, pinuno ng tanggapan ng UNHCR sa Port Sudan, na mula nang bumagsak ang lungsod, humigit-kumulang 100,000 katao ang tumakas mula sa El-Fasher, ngunit halos 10,000 lamang ang naitala sa mga sentro ng pagtanggap gaya ng lungsod ng "Tawilah."
Sa isang press conference sa Geneva, sinabi niya: “Maraming tao ang naipit sa mga lugar at dahil sa panganib, takot na maibalik sa El-Fasher, o matinding kahinaan ng katawan, hindi na nila kayang magpatuloy sa paglalakbay.”
Dagdag pa ni Barlifleet, mas humaba at naging mas mapanganib ang mga ruta ng pagtakas dahil sa pag-iwas ng mga tao sa mga checkpoint ng militar, kaya’t pumipili sila ng mga hindi kilalang daan. May ilan pa ngang tumakas ng hanggang 1,000 kilometro patungong lungsod ng "Al-Dabba" sa hilagang estado.
Hindi pa rin tiyak ang bilang ng mga taong nananatili sa El-Fasher. Ayon sa mga lokal na ulat sa UNHCR, libu-libong katao ang hindi pinayagang umalis o walang kakayahan at kagamitan upang tumakas.
Samantala, lumawak na ang sagupaan sa pagitan ng Rapid Support Forces at hukbong sandatahan ng Sudan sa rehiyon ng Kordofan — isang lugar sa pagitan ng mga base ng Rapid Support Forces sa kanlurang Darfur at mga estado sa silangang bahagi ng Sudan na kontrolado ng hukbo.
