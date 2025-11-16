Sa panayam ng ABNA24 kay Propesor Martin Martinelli hinggil sa krisis ng moralidad sa Kanluran at pagbagsak ng hegemonikong naratibo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa Panayam ng Abna kay Propesor Martin Martinelli: Kanluran sa Gitna ng Krisis ng Moralidad at Pagguho ng Hegemonikong Naratibo; Bakit Hindi Na Umiiral ang Naratibong Siyonista?
Ayon kay Propesor Martin Martinelli, isang kilalang historyador mula sa Argentina, ang Palestina sa kasalukuyan ay nasa sentro ng pandaigdigang pansin. Ang walang kapantay na pagtutol ng mga mamamayan ng Gaza, ang walang habas na karahasan ng Israel, at ang paggising ng pandaigdigang kamalayan ay nagbigay hamon sa estruktura ng hegemonya ng Kanluran. Dahil dito, ang Palestina ay naging simbolo ng pakikibaka ng Global South laban sa kolonyalismo at apartheid.
Konteksto ng Panayam
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (Abna), ang mga kaganapan sa Palestina sa nakalipas na dalawang taon ay nagbunsod ng isa sa pinakamahalagang alitan sa larangan ng heopolitika at etika sa buong mundo. Sa ganitong kalagayan, mahalagang balikan ang mga mananaliksik na may malalim na kaalaman sa kasaysayan at estruktura ng rehiyon.
Si Propesor Martin Martinelli ay isang kilalang personalidad sa larangan ng kasaysayan ng kontemporaryong panahon at ugnayan sa Kanlurang Asya. Siya ay nagtuturo sa Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA), namumuno sa seminar ng “Makabagong Gitnang Silangan,” at tagapangulo ng Edward Said Palestine Studies Chair.
Bukod pa rito, siya ay direktor ng departamento ng kasaysayan ng Makabagong Gitnang Silangan sa ProeHaa at kasapi ng grupong “Middle East and Latin America” sa CLACSO.
Mga Pangunahing Punto ng Panayam
🔹 Palestina sa Gitna ng Krisis
Ayon kay Martinelli, ang Palestina ay muling naging pangunahing isyu ng Global South. Ang pagtutol ng mga Palestino ay may katangiang anti-kolonyal at anti-imperyalista, na humaharap sa apartheid ng Israel at sa pinagsamang kapangyarihan ng Kanluran mula sa Morocco hanggang Pakistan.
🔹 Pagguho ng Naratibong Siyonista
Ang hegemonikong naratibo ng Israel ay humina dahil sa:
• Malawakang pandaigdigang protesta na nagpakita ng bagong antas ng kamalayan.
• Social media na naglantad ng karahasang dating tinatago.
• Paglitaw ng mga alternatibong naratibo mula sa iba’t ibang bansa.
• Estratehiya ng Palestinian resistance at suporta mula sa mga bansang nagsagawa ng simbolikong at konkretong hakbang gaya ng BDS.
🔹 Legitimasyon ng Salitang “Genocide”
Ang paggamit ng salitang “genocide” ay naging lehitimo sa diskursong pampulitika at pangmidya, bunsod ng hindi maikakailang kalupitan ng Israel sa Gaza. Maraming pamahalaan, akademiko, at maging ang United Nations ay sumang-ayon sa ganitong paglalarawan.
🔹 Papel ng Digital Platforms
Ang mga alternatibong midya at direktang testimonya ay may mahalagang papel sa pagbagsak ng opisyal na naratibo. Sa kabila ng censorship, naiparating ng mga Palestinian journalist ang kanilang tinig sa buong mundo. Ang mga kaganapan gaya ng “Global Samoud Fleet” at milyong-milyong martsa ay nagbigay-diin sa simbolismo ng bandila ng Palestina bilang sagisag ng pagtutol.
Mga Salik sa Paglayo ng Ilang Bansa sa Kanluran mula sa Naratibong Siyonista
Ayon kay Propesor Martinelli, ang pag-uugali ng mga bansang Kanluranin ay may dalawang mukha. Sa isang banda, sila ay nananatiling kaalyado ng Estados Unidos at NATO at patuloy na sumusuporta sa Israel. Subalit sa kabilang banda, may mga inisyatiba—gaya ng pagkilos ng mga manggagawa at unyon sa Italya sa ilalim ng panawagang “Itigil ang lahat; itigil ang henosidyo”—na nagpapakita ng pag-usbong ng pagbabago.
Ang unti-unting pagkilala sa Estado ng Palestina, bagama’t huli, limitado, at may kondisyon, ay senyales ng pagdistansya mula sa mga patakaran ng Israel at Amerika. Halimbawa, ang mga welga ng manggagawa sa mga pantalan ng Italya na lumawak bilang pambansang pagkilos para sa Palestina ay tinalakay sa aklat na Geopolitics of Genocide in Gaza.
Kung ang kilusang ito ay humantong sa mga konkretong hakbang gaya ng embargo sa armas, ekonomikong parusa, pagbawi ng mga espesyal na pribilehiyo ng Israel sa EU at NATO, o pagsuspinde sa mga koponang Israeli mula sa UEFA, maaaring maulit ang senaryo ng pandaigdigang pagboykot na naranasan ng apartheid sa Timog Aprika.
Ang Papel ng Espiritwalidad sa Paglaban ng Palestina
Ang espiritwalidad ay isa sa mga haligi ng paglaban ng mga Palestino. Tulad ng maraming kilusang panlipunan, ito ay hindi lamang simboliko kundi isang estratehikong sangkap na nag-uugnay sa panloob na pananalig at panlabas na pakikibaka.
Gayunman, binigyang-diin ni Martinelli na ang usapin ng Palestina ay hindi isang relihiyosong tunggalian. Sa halip, ito ay isang labanang anti-kolonyal at kontra-imperyalista laban sa estrukturang naglalayong supilin ang mga Palestino sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Sinisikap ng Kanluran na ipinta ang tunggaliang ito bilang alitan ng mga relihiyon o kultura, ngunit ang ugat ng krisis ay nasa estratehikong disenyo ng Israel bilang kasangkapan ng Kanluran upang hatiin ang mga populasyon at palawakin ang impluwensiya nito sa Silangan.
Isang Panahon ng Pagbabago?
Naniniwala si Martinelli na tayo ay nasa isang makasaysayang punto ng pagbabago. Ang isyu ng Palestina ay naging sentro ng diskurso sa Global South, habang ang hegemonya ng Kanluran ay humihina. Ang kanilang tugon: higit pang militarisasyon.
Bagama’t tumataas ang pandaigdigang kamalayan sa kalagayan ng mga Palestino at iba pang mamamayan sa Lebanon, Syria, Iraq, Yemen, at Iran, ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng panahon. Hindi pa tiyak kung ito’y hahantong sa pagbagsak ng kasalukuyang estruktura, ngunit maaaring tularan ang mga kasaysayan ng Vietnam, Algeria, o Timog Aprika.
Ang papel ng mga bansang tulad ng mga kasapi ng BRICS at iba pang institusyong hindi kontrolado ng Amerika ay magiging mahalaga. Maging sa loob ng Estados Unidos, lumalakas ang pagtutol sa mga patakaran ng Israel.
Mga Aral ng Palestina sa Mundo
Ipinapakita ng Palestina na kahit gaano kalakas ang makinarya ng imperyalismo—militar, teknolohiya, at media—ito ay may mga kahinaan. Ang dekada-dekadang paglaban ng mga Palestino at ang pandaigdigang simpatiya sa kanila ay patunay na ang mga mamamayan ay may kakayahang humadlang sa kolonyalismo, imperyalismo, at fossil capitalism.
Ang kanilang pakikibaka ay isang makasaysayang epiko. Sa kabila ng pagsisikap ng Kanluran na pasukuin ang mga mamamayan, araw-araw na pinatutunayan ng mga Palestino ang kanilang matatag na paninindigan at makasaysayang papel sa paglaban.
Gaano Ka-Epektibo ang Mga Paraan ng Siyonistang Manipulasyon?
Ayon kay Martinelli, ang mga pagtatangka ng rehimeng Siyonista na baluktutin ang katotohanan ay magpapatuloy. Ang mga gumagawa ng henosidyo ay likas na nagtatangkang baguhin ang naratibo. Ngunit ang katotohanang ang mga dating biktima ng henosidyo ay ngayon ay gumagawa ng parehong krimen ay hindi makapagliligtas sa kanila mula sa pananagutan.
Gamit ang mga bagong media tulad ng TikTok at teknolohiya gaya ng artificial intelligence, sinusubukan nilang supilin ang katotohanan. Gayunman, umabot na sa antas ang kamalayan ng mundo na mahirap nang baligtarin.
Tungkulin ng mga Iskolar, Mamamahayag, at mga Pinunong Panrelihiyon
Ang pananagutan ng mga intelektwal, mamamahayag, at lider ng pananampalataya ay napakabigat. Ang pagiging neutral sa harap ng ganitong kalupitan ay katumbas ng pakikiisa sa nang-aapi. Ang bawat isa ay may tungkuling kumilos upang pigilan ang karahasan at maiwasan ang pag-uulit nito.
Ang kasalukuyang henosidyo ay naglantad ng antas ng karahasang bihirang masaksihan sa mga nakaraang dekada. Ang mga bansa sa rehiyon—mula Palestina at Lebanon hanggang Syria, Iraq, Yemen, at Iran—ay patuloy na pinipinsala ng blockade, parusa, at interbensyong pulitikal, habang binabaha ng mga huwad na imahe at naratibo.
Sa ganitong kalagayan, kailangang magkaisa ang Global South, tulad ng pagkakaisa ng Global North sa kolonyalismo ng isipan at kapangyarihan. Ang tungkulin ng mga intelektwal at lider ay ang pagtibayin ang ugnayan ng mga bansa sa Timog at itaguyod ang isang malayang naratibo para sa kalayaan ng mga bansang pinipigil—mula Gitnang Silangan hanggang Aprika, Asya, at Latinong Amerika.
………….
328
Your Comment