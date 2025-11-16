Babala ng Parlyamentaryo ng Iraq: Banta ng Terorismo mula sa Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagbabala si Al-Baldawi hinggil sa lumalalang aktibidad ng mga grupong terorista sa loob ng Syria na maaaring magdulot ng direktang banta sa seguridad at katatagan ng Iraq.
Ayon sa kanya, anumang puwang sa seguridad ay maaaring samantalahin ng mga grupong ito upang makapasok sa teritoryo ng Iraq at magsagawa ng mga teroristang operasyon.
Nanawagan siya sa pamahalaan at mga ahensiyang pangseguridad ng Iraq na paigtingin ang pagbabantay sa mga hangganan at masusing subaybayan ang mga galaw ng mga grupong ito upang maiwasan ang destabilisasyon.
Geopolitikal na Konteksto
Ang hangganan ng Iraq at Syria ay matagal nang sensitibong lugar sa usaping seguridad, lalo na sa mga rehiyong may presensiya ng ISIS, Al-Qaeda, at iba pang armadong grupo.
Sa gitna ng kaguluhan sa loob ng Syria, maraming grupong terorista ang naglipat ng operasyon sa mga border zone, na nagiging gateway sa paglusob sa Iraq.
Kahalagahan ng Border Security
Ang panawagan ni Al-Baldawi ay nagpapakita ng pagkilala sa kahinaan ng mga border zone bilang entry point ng mga banta.
Ang pagpapalakas ng surveillance, intelligence sharing, at koordinasyon sa mga lokal na pwersa ay mahalaga upang mapigilan ang pagpasok ng mga teroristang elemento.
Implikasyon sa Panloob na Katatagan
Ang anumang pag-atake mula sa mga grupong ito ay maaaring magdulot ng pagkagambala sa pampulitikang proseso, pagbawas ng tiwala sa pamahalaan, at paglala ng sektaryan na tensyon sa loob ng Iraq.
Sa kasaysayan, ang paglusob ng ISIS mula sa Syria patungong Mosul noong 2014 ay isang halimbawa ng ganitong senaryo.
Konklusyon
Ang babala ni Mohammad Al-Baldawi ay isang seryosong paalala sa kahalagahan ng proactive na seguridad sa hangganan ng Iraq at Syria. Sa harap ng patuloy na kaguluhan sa rehiyon, ang koordinadong aksyon ng pamahalaan, militar, at mga lokal na komunidad ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang muling pag-usbong ng terorismo.
