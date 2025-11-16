Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa isang kandidato sa halalan ng parlyamento ng Iraq, may posibilidad na ang Estados Unidos at ilang bansa sa rehiyon—sa pakikipag-ugnayan sa Israel at mga kinatawan nito sa Golpo—ay magsagawa ng mga hakbang upang impluwensyahan ang pagpili ng bagong punong ministro upang ito’y umayon sa kanilang mga layuning pampulitika.
Konteksto ng Halalan at Reaksyon ng mga Kapangyarihan
Matapos ang halalan sa Iraq na nagtala ng 55% na partisipasyon ng mamamayan at pagkapanalo ng mga kinatawan mula sa mga partidong Shia at malapit sa mga grupong panlaban, nagbabala ang ilang eksperto at sektor pampulitika sa patuloy na panghihimasok ng mga kapangyarihang Kanluranin at ilang bansang Golpo sa pulitika ng Iraq.
Ayon sa ulat ng Soufan Research Center, layunin ng Washington na pigilan ang impluwensiya ng Iran sa Iraq. Si Mark Sawaya umano ang itinalagang opisyal upang pigilan ang sinumang kandidatong maka-Iran na mahalal bilang punong ministro, at upang hikayatin ang Baghdad na buwagin ang mga grupong panlaban.
Pahayag ni Qasim Salman Al-Oboudi
Sa isang pahayag, sinabi ni Qasim Salman Al-Oboudi, isa sa mga kandidato sa halalan, na natapos na ang kampanya at nakahinga na ang mga Iraqi mula sa mga mapanlinlang na midya na ilang buwan nang nagpapakalat ng ideyang babagsak na ang sistemang pampulitika ng bansa at ang pamumunong Shia.
Ayon sa kanya, ang mga tinig na ito ay may dayuhang adyenda at suportado ng Estados Unidos, mga bansang Kanluranin, at ng rehimeng Siyonista. Layunin umano ng mga ito na lumikha ng kaguluhan upang bigyang-daan ang malawakang pagbabago sa pulitika ng bansa. Nakalulungkot aniya na may ilang personalidad mula sa komunidad ng Shia ang ginamit bilang “Trojan horse” para sa layuning ito.
Gayunman, pinatunayan ng mga mamamayang Iraqi sa halalan ang kanilang kamalayang pampulitika, katapatan sa bayan, at pagtutol sa mga banyagang pakikialam. Ang resulta ng halalan ay hindi lumihis sa inaasahan—napanatili ng mga pangunahing puwersang pampulitika ang kanilang presensiya at balanse sa bilang ng boto at upuan—isang kabiguang ikinadismaya ng mga Kanluraning umaasang makapagdudulot ng pagbabago sa estruktura ng pamahalaan ng Iraq.
Katatagan ng Pulitikang Lokal
Ang pagkakaisa ng mga puwersang Shia at ang pagpapatatag ng kanilang pundasyong pampulitika ay isang malakas na sagot sa mga pagtatangka ng Kanluran na baguhin ang pulitika ng Iraq. Gayunpaman, may posibilidad pa rin na subukan ng mga kapangyarihang ito na gamitin ang kanilang mga lokal na alyado upang maghasik ng kaguluhan, gaya ng nangyari noong mga protesta noong Oktubre, kung saan sinubukang pabagsakin ang pamahalaan ni Adil Abdul-Mahdi.
Ang mga partidong nakapasok sa parlyamento ay may mga kasaping beterano ng pakikibaka laban sa mga ekstremistang grupo, na nagpapahirap sa pagpapatupad ng mga proyektong Kanluranin sa Iraq sa hinaharap.
Pag-asa sa Katatagan ng Bansa
Sa kabila ng masalimuot na kalagayang pampulitika, nananatili ang matibay na pambansang katatagan ng Iraq. Ayon sa pahayag, ang bansang ito ay may kakayahang pigilan ang anumang pagtatangkang pahinain ang kanyang soberanya at kalayaang pampulitika.
