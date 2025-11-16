Pagkatapos ng Pag-atakeng Sunog, Mosque ng Peacehaven sa UK ay Naging Bukás sa Komunidad

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (Abna), matapos ang isang insidente ng sunog na itinuturing na pag-atake, ang Mosque ng Peacehaven sa Sussex, United Kingdom ay nagbukas ng kanilang mga pintuan sa publiko sa pamamagitan ng isang “Open Day.” Layunin ng aktibidad na ito na gawing positibong pagkakataon ang mapait na karanasan upang palakasin ang ugnayan sa lokal na komunidad at maghatid ng mga serbisyo sa mga residente.
Detalye ng Insidente
Noong Oktubre, naging target ng isang pag-atake ang mosque kung saan sinilaban ang pasukan nito. Dahil dito, napilitang dumaan sa apoy ang mga mananamba upang mailigtas ang kanilang sarili. Malubha ang naging pinsala sa pasukan ng gusali at isang sasakyan sa paligid ang nasunog.
Ang insidente ay kasalukuyang nililitis sa korte. Dalawang lalaki—sina Ricky Ryder mula sa Seaford at Jack Sloey mula sa Peacehaven—ang nahaharap sa kasong arson na may layuning ilagay sa panganib ang buhay ng iba, pati na rin sa dalawang karagdagang kaso ng panununog. Sila ay nakakulong habang hinihintay ang susunod na pagdinig sa Marso 27, at inaasahang magsisimula ang paglilitis sa Disyembre 2026.
Tugon ng Komunidad
Ayon kay Mohammad Khan, isa sa mga tagapangasiwa ng mosque, “Lubos ang kasabikan ng aming komunidad na tanggapin ang mga bisita. Nais naming ipakita kung paano kami makapag-aambag sa kabutihan ng lipunan, at kung paanong ang isang masamang pangyayari ay maaaring maging isang positibong pagkakataon.”
Ang mosque ay binisita nina Punong Ministro Keir Starmer at Kalihim ng Panloob na si Shabana Mahmood bilang pagpapakita ng kanilang suporta. Pinuri rin ni Zoë Nicholson, pinuno ng Konseho ng Distrito ng Lewes, ang katatagan ng mosque: “Maari sana nilang isara ang kanilang mga pintuan matapos ang insidente, ngunit pinili ng komunidad na manatiling bukás at ipagpatuloy ang kanilang mga gawaing pang-edukasyon at panlipunan.”
