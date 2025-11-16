Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon sa ulat ng Al-Akhbar, ang dating ugnayang teknolohikal at komersyal sa pagitan ng Tel Aviv at Beijing ay unti-unting nagiging tensyonado. Israel ay nangangamba na ang China ay nagbibigay ng teknolohiyang militar sa mga grupong tutol sa Israel, partikular sa mga aktor sa Gitnang Silangan. Bagama’t walang direktang ebidensya sa publikong antas, ang ganitong hinala ay nagpapakita ng pagbabago sa pananaw ng Israel—mula sa pagturing sa China bilang “mahalagang kaalyado” tungo sa “nakatagong karibal.”
🔹 Kontekstong Historikal
Sa nakaraan, may ugnayang kolaboratibo sa pagitan ng mga Hudyo, China, at Russia, lalo na pagkatapos ng Cold War. Nagkaroon ng mainit na ugnayan ang Israel sa parehong bansa, habang si China ay lumapit din sa Estados Unidos sa larangan ng ekonomiya at teknolohiya. Subalit sa kasalukuyang panahon, ang China at Russia ay mas nakaposisyon bilang mga tagapagtuligsa sa hegemonya ng Kanluran, bagay na naglalagay sa Israel sa isang mas komplikadong posisyon.
🔹 Estratehikong Pagkalkula ng Israel
Ang muling pagbuhay ng “historikal na naratibo” ay tila isang diplomatikong taktika ng Israel upang:
- Ipahayag ang pag-aalala sa papel ng China sa rehiyon, lalo na sa usaping seguridad.
- Panatilihin ang posibilidad ng muling pakikipag-alyansa, sa kabila ng kasalukuyang tensyon.
- Ipahiwatig ang dating kooperasyon bilang batayan ng muling paglapit.
🔹 Papel ng Teknolohiya at Seguridad
Ayon sa mga ulat, nananatiling aktibo ang mga Israeli tech firms sa China, partikular sa mga larangan ng AI, cybersecurity, at healthcare. Gayunpaman, ang paglipat ng teknolohiyang militar ay sensitibong usapin, lalo na kung ito’y napupunta sa mga grupong itinuturing na banta ng Israel.
Sa kabilang banda, ang mga bansang Arabo gaya ng Saudi Arabia, UAE, at Egypt ay lumalapit sa China para sa alternatibong suplay ng armas, bunga ng mga limitasyong ipinataw ng U.S. sa ilalim ng patakarang “Qualitative Military Edge” (QME) na pumapabor sa Israel. Ito ay nagdudulot ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon.
🔹 Implikasyon sa Geopolitika
Ang pagtingin ng Israel sa China bilang “nakatagong karibal” ay may malalim na implikasyon:
- Nagpapahiwatig ito ng pag-aalala sa pag-usbong ng China bilang global na kapangyarihan, na maaaring magbago sa dynamics ng Gitnang Silangan.
- Naglalantad ito ng kahinaan ng Israel sa larangan ng diplomatikong impluwensiya, lalo na kung ang China ay mas pipiliing makipag-ugnayan sa mga bansang kontra-Israel.
- Nagbubukas ito ng tanong sa papel ng teknolohiya sa modernong digmaan, at kung paano ito ginagamit bilang instrumento ng impluwensiya.
Konklusyon
Ang artikulo ay hindi lamang ukol sa pagbabago ng ugnayan ng dalawang bansa, kundi isang salamin ng mas malawak na pagbabago sa pandaigdigang kapangyarihan. Sa gitna ng mga alitan sa Gitnang Silangan, ang papel ng China bilang alternatibong tagapagtustos ng teknolohiya at armas ay nagiging mas mahalaga—at mas kontrobersyal. Para sa Israel, ang dating kaalyado ay maaaring maging estratehikong hamon sa hinaharap.
Sources: dsm.forecastinternational.com
