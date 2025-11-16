Natukoy ang Dahilan ng Biglaang Pag-urong ni Trump

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Biglaang pagbabago ng patakaran ni Pangulong Donald Trump hinggil sa mga taripa.
Sa isang hindi inaasahang hakbang, nilagdaan ni Pangulong Donald Trump ang isang bagong kautusang ehekutibo sa madaling-araw ng Huwebes na nagpapababa ng taripa sa ilang pangunahing produkto gaya ng karne ng baka, kamatis, kape, at saging.
Ang mga taripang ito ay dating itinuturing na pundasyon ng kanyang mga patakarang pangkalakalan. Gayunman, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain sa Estados Unidos ang nagtulak kay Trump na umatras mula sa kanyang dating matigas na paninindigan.
Ang kautusang ito ay maituturing na isang hindi tuwirang pag-amin mula kay Trump na ang kanyang mga patakarang may kinalaman sa taripa ay nagdulot ng pagtaas ng gastusin sa pamumuhay at mas matinding pasaning pangkabuhayan para sa mga mamamayan.
Dati, iginiit ni Trump na ang mga taripa ay hindi gaanong nakaaapekto sa mga Amerikano. Ngunit sa harap ng lumalalang inflation at pagtaas ng presyo ng mga bilihin, napilitan siyang baguhin ang kanyang posisyon upang maibsan ang galit ng publiko at mapanatili ang suporta sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya.
