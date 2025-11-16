Masusing Pagsusuri: Bakit Hindi Isinusulong ang Paglipat ng Kaso ng Iran sa UN Security Council?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Hindi nakapaloob sa plano ang pagdadala ng kaso ng Iran mula sa International Atomic Energy Agency (IAE
Sa kabila ng mga kilos ng tatlong bansang Europeo laban sa Iran sa bisperas ng pulong ng Board of Governors ng IAEA, iniulat ng Wall Street Journal na ang pagdadala ng nuclear file ng Iran sa UNSC ay hindi bahagi ng kasalukuyang agenda. Ito ay isang mahalagang indikasyon ng pag-iingat sa diplomatikong hakbang sa gitna ng patuloy na tensyon sa usapin ng nuclear program ng Iran.
Bakit Mahalaga ang Pagdadala ng Kaso sa UNSC?
Ang pagdadala ng isang nuclear file sa UNSC ay may malalalim na implikasyon:
• Maaari itong magbukas ng landas sa mga bagong parusa laban sa Iran.
• Nagpapahiwatig ito ng pagkawala ng tiwala sa kakayahan ng IAEA na resolbahin ang isyu sa antas ng teknikal at diplomatikong negosasyon.
• Nagpapataas ito ng geopolitical pressure sa Iran, lalo na kung susuportahan ng mga permanenteng miyembro ng UNSC ang hakbang.
Mga Dahilan ng Pag-iwas sa Paglipat
1. Diplomatikong Pag-iingat
Ang mga bansang Europeo at ang IAEA ay maaaring nag-iingat upang hindi tuluyang masira ang natitirang diplomatikong ugnayan sa Iran. Ang pagdadala ng kaso sa UNSC ay maaaring magdulot ng irreversible escalation.
2. Pag-iwas sa Pagkakahati sa UNSC
Ang Russia at China, bilang permanenteng miyembro ng UNSC, ay malamang na tutol sa anumang hakbang na magpapataw ng bagong parusa sa Iran. Ang ganitong senaryo ay maaaring magresulta sa deadlock sa konseho.
3. Pagpapanatili ng Negosasyon
Maaaring may mga lihim na negosasyon o backchannel talks na isinasagawa upang muling buhayin ang Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), o Iran nuclear deal. Ang agresibong hakbang ay maaaring makasira sa mga pag-uusap.
4. Pagbabago ng Global na Klima
Sa kasalukuyang pagbabago ng pandaigdigang balanse ng kapangyarihan, ang mga Kanluraning bansa ay maaaring nag-aalangan sa unilateral na hakbang na maaaring magpalala sa tensyon sa Gitnang Silangan.
Ano ang Ibig Sabihin Nito?
Ang desisyong huwag dalhin ang kaso sa UNSC ay maaaring:
• Isang taktikang pampulitika upang bigyan ng panahon ang Iran na makipag-ugnayan.
• Isang pagkilala sa limitasyon ng presyur na maaaring ipataw ng Kanluran sa kasalukuyang pandaigdigang konteksto.
• Isang pag-iwas sa paglala ng alitan na maaaring magdulot ng destabilization sa rehiyon.
Konklusyon
Ang hindi pagdadala ng kaso ng Iran sa UNSC ay isang maingat na hakbang na nagpapakita ng pagkiling sa diplomasya kaysa sa konfrontasyon. Sa kabila ng mga kilos ng ilang bansang Europeo, nananatiling bukás ang posibilidad ng negosasyon at teknikal na resolusyon sa loob ng IAEA framework.
Ang tanong ngayon: Hanggang kailan mananatili ang ganitong pag-iingat? At ano ang magiging tugon ng Iran sa mga kilos ng Kanluran?
