Pahayag ni Maduro sa Mamamayang Amerikano: “Nais ba nating magkaroon ng isa pang Gaza sa Timog Amerika?”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kasabay ng kanyang mariing pagtutol sa bantang militarisasyon ng Estados Unidos sa Dagat Caribbean, binigkas ni Pangulong Nicolás Maduro ng Venezuela ang isang matinding tanong sa mamamayang Amerikano: “Nais ba nating magkaroon ng isa pang Gaza sa Timog Amerika?”
Sa isang pulong kasama ang mga eksperto sa batas sa Caracas, na isinahimpapawid sa pamamagitan ng pambansang telebisyon ng Venezuela (VTV), sinabi ni Maduro: “Sa sandaling ito, ako’y nakikiusap sa mamamayan ng Estados Unidos—pigilan ninyo ang mga baliw na nagpaplano ng pambobomba, pagpatay, at digmaan sa Timog Amerika at Caribbean. Itigil ang digmaan. Hindi sa digmaan.”
Mas Malalim na Pagsusuri
🔹 Konteksto ng Pahayag
Ang pahayag ni Maduro ay tugon sa mga ulat ng posibleng presensiya ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon ng Caribbean—isang hakbang na itinuturing ng Venezuela bilang banta sa soberanya at kapayapaan ng rehiyon. Sa paggamit ng salitang “Gaza,” isinangkot ni Maduro ang simbolismo ng pagdurusa, karahasan, at pananakop, upang bigyang-diin ang posibleng epekto ng interbensyong militar sa Timog Amerika.
🔹 Retorika ng Pagkukumpara
Ang paghahambing sa Gaza ay isang retorikang pampulitika na layuning pukawin ang damdamin ng publiko—lalo na sa mga Amerikano—upang pag-isipan ang mga epekto ng patakarang panlabas ng kanilang pamahalaan. Ipinapahiwatig nito ang pagkakatulad ng mga senaryo ng karahasan at pananakop, at ang posibilidad na ang Timog Amerika ay maging susunod na biktima ng digmaan.
🔹 Panawagan sa Mamamayan, Hindi sa Gobyerno
Kapansin-pansin na ang panawagan ni Maduro ay direktang nakatuon sa mamamayan ng Estados Unidos, hindi sa kanilang pamahalaan. Ipinapakita nito ang pag-asa sa kapangyarihan ng publiko upang pigilan ang mga desisyong militar na maaaring magdulot ng kaguluhan sa rehiyon.
Konklusyon
Ang pahayag ni Nicolás Maduro ay isang matapang na panawagan para sa kapayapaan at isang babala laban sa interbensyong militar sa Timog Amerika. Sa paggamit ng simbolismo ng Gaza, kanyang binigyang-diin ang panganib ng digmaan at ang kahalagahan ng pagkilos ng mamamayan upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon.
…………….
328
Your Comment