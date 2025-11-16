Pagkakakilanlan ni al-Jolani / al-Sharaa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pagtanggi ng pamahalaang Syrian sa umano’y pakikipagtulungan ni Ahmad al-Sharaa (kilala rin bilang Abu Mohammad al-Jolani) sa Estados Unidos laban sa ISIS ay may malalim na implikasyon sa kasalukuyang kalagayan ng pulitika at seguridad sa Syria at sa rehiyon.
Ayon sa ulat ng Rudaw at L’Orient Today, itinanggi ng pamahalaang Syrian ang mga ulat na nagsasabing si Ahmad al-Sharaa, pansamantalang pinuno ng Syria, ay nakipagtulungan sa US-led coalition laban sa ISIS at al-Qaeda mula pa noong 2016. Ang mga ulat na ito ay lumabas matapos ang isang artikulo ng New York Times na nagsabing “palihim” umanong nakipag-ugnayan si al-Sharaa sa mga Kanluraning bansa upang labanan ang mga ekstremistang grupo sa hilagang-kanlurang bahagi ng Syria.
Si Ahmad al-Sharaa, na mas kilala bilang Abu Mohammad al-Jolani, ay dating pinuno ng Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), isang grupong may ugat sa al-Qaeda. Sa kabila ng kanyang militansya, siya ay naging de facto na pinuno ng ilang bahagi ng Syria matapos ang pagbagsak ni Bashar al-Assad noong Disyembre 2024.
Pagbabago ng Imahe at Ugnayan sa Kanluran
Sa mga nakaraang buwan, lumitaw ang mga ulat na si al-Jolani ay nagsisikap na baguhin ang kanyang imahe mula sa pagiging lider ng isang ekstremistang grupo tungo sa pagiging isang “moderate” na pinuno. May mga ulat pa nga na nagsasabing nakipagpulong siya sa mga diplomat ng Estados Unidos sa Damascus upang tiyakin ang pagiging inklusibo ng kanyang pamumuno.
Bakit Itinanggi ng Damascus?
Ang pagtanggi ng pamahalaang Syrian ay maaaring may mga sumusunod na layunin:
- Pagpapanatili ng lehitimasyon: Ang anumang ugnayan sa isang dating lider ng grupong terorista ay maaaring makasira sa kredibilidad ng bagong pamahalaan.
- Pag-iwas sa alitan sa mga kaalyado: Ang Russia at Iran, na mahigpit na kaalyado ng Syria, ay mariing tumututol sa anumang pakikipagtulungan sa Estados Unidos.
- Pagkontrol sa naratibo: Sa gitna ng muling pagbubuo ng estado, nais ng Damascus na ipakita na ang bagong pamahalaan ay hindi sunud-sunuran sa mga dayuhang kapangyarihan.
Implikasyon sa Rehiyon
- Ang isyu ay nagpapakita ng pagbabago sa dynamics ng kapangyarihan sa Syria, kung saan ang dating mga rebelde ay ngayon ay bahagi ng pamahalaan.
- Ang posibleng pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos ay maaaring magbukas ng bagong yugto sa diplomasya ng Syria, ngunit maaari ring magdulot ng tensyon sa mga kaalyado nitong anti-Kanluran.
- Ang pagtanggi ng Damascus ay maaaring senyales ng panloob na alitan sa bagong pamahalaan o isang taktika upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng mga dayuhang interes.
Konklusyon
Ang pagtanggi ng Damascus sa ulat ng pakikipagtulungan ni al-Jolani sa US ay hindi lamang simpleng pagwawasto ng impormasyon. Isa itong estratehikong hakbang upang pamahalaan ang imahe ng bagong pamahalaan, panatilihin ang suporta ng mga kaalyado, at kontrolin ang naratibo sa panahon ng transisyon. Sa isang bansang matagal nang nilugmok ng digmaan, ang bawat pahayag ay may bigat sa larangan ng diplomasya, seguridad, at pulitika.
Sources:
Rudaw – Syrian presidency denies Sharaa cooperated with anti-ISIS coalition
L’Orient Today – Damascus denies allegations that Sharaa cooperated with the United States
Naharnet – US delegation meets with al-Jolani in Damascus
………….
328
Your Comment