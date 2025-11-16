Isang malaking sunog ang sumiklab sa isang pasilidad ng logistics sa Cheonan + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang malaking sunog ang sumiklab sa isang pasilidad ng logistics sa Cheonan, South Korea, na nagdulot ng matinding alarma sa mga awtoridad at lokal na residente.
• Lugar ng sunog: Logistics center ng E-Land Fashion sa Cheonan, South Chungcheong Province, humigit-kumulang 90 kilometro sa timog ng Seoul.
• Oras ng pagsiklab: Nagsimula ang sunog bandang 6:10 ng umaga noong Nobyembre 15, 2025, sa ikaapat na palapag ng apat-na-palapag na gusali.
• Tagal ng sunog: Umabot ng 9.5 oras bago tuluyang maapula ang pangunahing apoy, ngunit nananatiling aktibo ang mga baga sa loob ng gusali.
• Mga ginamit sa pag-apula: Mahigit 430 tauhan, 11 helicopter, at 150 kagamitan ang ipinadala upang kontrolin ang sunog.
• Pinsala: Malawak ang pinsala sa mga imbentaryo ng damit, sapatos, at iba pang madaling masunog na produkto.
• Kaligtasan: Walang naiulat na nasawi, dahil nangyari ang sunog bago magsimula ang operasyon sa araw na iyon.
Tugon ng mga Awtoridad
• Babala sa publiko: Pinayuhan ng mga lokal na opisyal ang mga residente na lumayo sa lugar ng insidente at iwasan ang paglapit sa gusali habang nagpapatuloy ang clearing operations.
• Antas ng alerto: Itinaas sa Response Level 2, na nangangahulugang patuloy ang pagbabantay sa posibleng muling pagliyab ng apoy.
Konklusyon
Ang insidenteng ito ay isa sa pinakamalalaking sunog sa sektor ng logistics sa South Korea sa mga nakaraang taon. Bagama’t walang nasawi, ang lawak ng pinsala at ang dami ng tauhan at kagamitan na ginamit ay nagpapakita ng seryosong panganib na idinulot ng sunog. Patuloy ang imbestigasyon upang matukoy ang sanhi ng insidente.
Sources: koreajoongangdaily.joins.com
