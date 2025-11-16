Masusing Pagsusuri sa Pahayag ni Hassan Ezzeddine

Konteksto ng Paninindigan
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pahayag ni MP Hassan Ezzeddine ng Lebanon ay isang matatag na paninindigan laban sa dayuhang panghihimasok, partikular sa Estados Unidos at Israel, at isang panawagan para sa pagpapatibay ng pambansang soberanya sa harap ng patuloy na presyur sa rehiyon.
Si Hassan Ezzeddine ay kasapi ng “Loyalty to the Resistance” bloc sa Lebanese Parliament, na kaalyado ng Hezbollah. Sa kanyang talumpati, binigyang-diin niya ang pagtutol sa mga pagtatangka ng Estados Unidos at Israel na pahinain ang kilusang panlaban sa Lebanon. Ayon sa kanya, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang sakupin ang mga likas na yaman at kontrolin ang mga daanan ng tubig sa rehiyon.
Paglabag sa Resolusyon 1701
Binatikos ni Ezzeddine ang patuloy na paglabag ng Israel sa UN Resolution 1701, na nagtatakda ng tigil-putukan at pag-urong mula sa mga okupadong teritoryo sa Lebanon. Aniya, ang Estados Unidos ay nagbibigay ng “green light” sa Israel upang iwasan ang pagsunod sa mga probisyong ito, kabilang ang pagpapalaya sa mga bihag at pagtigil sa agresyon.
Teknolohiya vs. Paninindigan
Ayon sa kanya, ang tagumpay sa digmaan ay hindi nakasalalay sa teknolohiya lamang, kundi sa kombinasyon ng armas at matatag na kalooban. Ang mga puwersa ng panlaban ay may determinasyon, samantalang ang kaaway ay umaasa sa teknolohikal na kalamangan na hindi sapat upang magtagumpay sa larangan ng digmaan.
Kritika sa Hegemonyang Amerikano
Binatikos din niya ang Estados Unidos sa pagtangkang pamahalaan ang rehiyon sa pamamagitan ng pananakot at karahasan. Aniya, ang pamumuno ay dapat nakabatay sa katarungan, hindi sa pang-aapi. Sa kabila ng hegemonikong presyur, hindi pa rin nagtagumpay ang Amerika sa ganap na kontrol sa rehiyon.
Dalawang Larangan ng Labanan
Ipinunto ni Ezzeddine na may dalawang larangan sa pakikibaka: ang larangan ng digmaan at ang larangan ng pagpatay. Bagama’t maaaring nagtagumpay ang kaaway sa paglikha ng karahasan, hindi nito naabot ang mga layunin nito sa aktwal na digmaan, at nananatiling matatag ang panlaban.
Konklusyon
Ang pahayag ni Hassan Ezzeddine ay hindi lamang isang retorika ng pagtutol, kundi isang panawagan para sa aktibong papel ng estado ng Lebanon sa pagharap sa agresyon. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon, ang kanyang mga salita ay sumasalamin sa pagsusumikap ng mga kilusang panlaban na ipagtanggol ang soberanya, katarungan, at dignidad ng mga mamamayan.
