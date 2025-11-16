Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa sinabi ni Mohammad Marandi, hindi magbibigay ang Iran ng anumang hindi kinakailangang impormasyon sa International Atomic Energy Agency (IAEA), dahil sa kawalan ng tiwala sa paraan ng paghawak ng datos at sa papel ng mga Kanluraning bansa.
Konteksto ng Pahayag
Si Mohammad Marandi ay isang kilalang analyst sa mga usaping estratehiko at tagapayo sa negosasyong nuklear ng Iran. Sa panayam sa Al Mayadeen, binigyang-diin niya na ang Iran ay hindi magbibigay ng dagdag na impormasyon sa IAEA maliban sa mga obligasyong teknikal, dahil sa pag-aalala na ang mga datos ay direktang napupunta sa Washington at Tel Aviv.
Kawalan ng Tiwala sa IAEA
Ang pahayag ay nagpapakita ng malalim na kawalan ng tiwala sa transparency ng IAEA. Ayon kay Marandi, ang mga sensitibong datos ay maaaring gamitin ng mga kaaway ng Iran upang pahinain ang posisyon nito sa rehiyon. Ito ay bahagi ng mas malawak na pananaw ng Tehran na ang mga internasyonal na institusyon ay pinapaboran ang mga Kanluraning kapangyarihan.
Pagguho ng Impluwensiya ng Europa
Binanggit din ni Marandi na ang mga bansang Europeo ay nawalan na ng dating impluwensiya sa Tehran. Hindi na umano sila itinuturing na may kredibilidad sa mga negosasyon, at wala na silang epektibong papel sa usaping nuklear. Ito ay indikasyon ng pagkakahiwalay ng Iran sa diplomatikong orbit ng Europa, lalo na matapos ang kabiguan ng JCPOA (Iran nuclear deal).
Implikasyon sa Diplomatikong Negosasyon
Ang ganitong paninindigan ay may ilang implikasyon:
- Pagpapalalim ng tensyon sa pagitan ng Iran at mga Kanluraning bansa.
- Pagpapahina sa papel ng IAEA bilang neutral na tagapamagitan.
- Pagpapalakas ng posisyon ng Iran sa pamamagitan ng kontrol sa daloy ng impormasyon.
Konklusyon
Ang pahayag ni Marandi ay hindi lamang teknikal na pagtanggi, kundi isang estratehikong deklarasyon ng soberanya. Sa gitna ng lumalalim na alitan sa pagitan ng Iran at Kanluran, ang kontrol sa impormasyon ay naging sandata ng diplomatikong pakikibaka. Sa pananaw ng Tehran, ang tiwala ay kailangang kitain, hindi ipinapataw—at sa kasalukuyan, ang IAEA at mga kaalyado nito ay hindi pa muling nakakamit ang tiwalang iyon.
