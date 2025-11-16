Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa isang ulat mula sa U.S. Marine Corps, kinikilala ng militar ng Amerika na binago ng mga puwersang Yemeni ang mga alituntunin ng digmaang pandagat sa pamamagitan ng mga taktikang asymmetrical, na may malaking epekto sa estratehiya at gastos ng Estados Unidos sa Red Sea.
Pag-amin ng U.S. Marine Corps
Sa isang ulat na inilathala ng U.S. Naval Institute at Congressional Research Service, inilahad ng mga opisyal ng militar ng Estados Unidos na ang mga puwersang Yemeni—partikular ang mga Houthi—ay nakapagdulot ng matinding hamon sa U.S. Navy sa Red Sea sa kabila ng kakulangan sa tradisyonal na kapangyarihang pandagat at panghimpapawid.
Taktikang Asymmetrical at Inobasyon
Gamit ang murang drone, mga improvised na armas, at mga taktikang gerilya, nagawang pilitin ng mga Yemeni ang Estados Unidos na gumamit ng mga multi-milyong dolyar na missile upang salagin ang mga banta na nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar. Ang ganitong uri ng labanan ay nagpapakita ng kahusayan sa cost-efficiency at operational adaptation ng mga puwersang Yemeni.
Epekto sa Estratehiya ng U.S. at NATO
Dahil sa patuloy na banta, napilitang baguhin ng mga aircraft carrier ng U.S. at NATO ang kanilang mga posisyon sa Red Sea. Ang mga hakbang na ito ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng kalamangan sa estratehikong espasyo at pagtaas ng gastos sa depensa para sa mga Kanluraning pwersa.
Pagkabigong Puksain ang mga Launch Sites
Sa kabila ng makabagong teknolohiya at intelligence capabilities ng Estados Unidos, hindi pa rin nito tuluyang napipigil ang mga site ng pag-atake ng mga Yemeni. Ayon sa ulat, ang kakayahan ng mga Yemeni na magbago ng posisyon, gumamit ng mga mobile launcher, at magtago sa mga bundok at urban areas ay nagpapahirap sa mga airstrike ng U.S. na maging epektibo.
Konklusyon
Ang pagkilala ng U.S. Marine Corps sa tagumpay ng mga Yemeni sa larangan ng digmaang pandagat ay hindi lamang isang taktikal na obserbasyon, kundi isang malalim na babala sa pagbabago ng kalikasan ng modernong digmaan. Sa panahon ng teknolohikal na dominasyon, ang inobasyon, kakayahang umangkop, at determinasyon ay nananatiling mahalagang salik sa tagumpay sa digmaan—isang aral na malinaw na ipinamalas ng mga puwersang Yemeni.
