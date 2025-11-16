  1. Home
  2. serbisyo
  3. Video

Masusing Pagsusuri sa Buhay, Kaisipan, at Impluwensiya ni Allameh Tabatabaei +Video

16 Nobyembre 2025 - 09:43
News ID: 1750827
Masusing Pagsusuri sa Buhay, Kaisipan, at Impluwensiya ni Allameh Tabatabaei +Video

Si Allameh Seyyed Mohammad Hossein Tabatabaei ay isa sa pinakadakilang pilosopo, iskolar ng Qur’an, at mistiko ng Iran sa ika-20 siglo. Ang kanyang intelektuwal na pamana ay patuloy na humuhubog sa relihiyosong kaisipan, pilosopiya, at hermenyutika sa buong mundo ng Islam.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-   Si Allameh Seyyed Mohammad Hossein Tabatabaei ay isa sa pinakadakilang pilosopo, iskolar ng Qur’an, at mistiko ng Iran sa ika-20 siglo. Ang kanyang intelektuwal na pamana ay patuloy na humuhubog sa relihiyosong kaisipan, pilosopiya, at hermenyutika sa buong mundo ng Islam.

Maikling Talambuhay

- Ipinanganak: 1903 (1281 SH) sa Tabriz, Iran

- Namayapa: 1981 (1360 SH) sa Qom, Iran

- Pag-aaral: Nag-aral sa seminaryo ng Najaf mula 1925 CE, kung saan pinag-aralan niya ang jurisprudence, pilosopiya, etika, matematika, at mistisismo sa ilalim ng mga kilalang guro tulad ni Mirza Naeini.

Mga Pangunahing Akda

Tafsir al-Mizan

- Isang komprehensibong komentaryo sa Qur’an na gumagamit ng Qur’an upang ipaliwanag ang Qur’an mismo—isang makabagong hermenyutikal na pamamaraan.

- Pinagsasama ang pilosopikal, teolohikal, at mistikal na pananaw, na nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa mga talata.

Shi’a in Islam

- Isang panimulang aklat na nagpapaliwanag ng mga prinsipyo ng Shi’a Islam sa mga mambabasa sa Kanluran.

- Ginamit sa maraming akademikong institusyon bilang batayang teksto sa pag-aaral ng Shi’ismo.

Bidayat al-Hikmah at Nihayat al-Hikmah

- Mga aklat sa pilosopiyang Islamiko na ginagamit sa mga seminaryo bilang pangunahing sanggunian sa pag-aaral ng metaphysics at epistemolohiya.

Principles of Philosophy and Method of Realism

- Isinulat kasama si Ayatollah Motahhari, ito ay isang reaksyon sa materyalismo at positivismo ng Kanluran, na nagpapalakas sa pilosopiyang Islamiko bilang alternatibong sistema ng pag-iisip.

Mga Dimensiyon ng Kaisipan

Hermenyutika at Qur’anikong Pagbasa

- Si Tabatabaei ay nagpasimula ng isang bagong tradisyon sa pagbasa ng Qur’an—hindi lamang bilang teksto ng batas, kundi bilang pinagmumulan ng ontolohikal at epistemolohikal na karunungan.

- Ang kanyang metodolohiya ay nagbigay-daan sa pag-unlad ng modernong Islamic thought, lalo na sa mga larangan ng interpretasyon at pilosopiya ng relihiyon.

Pilosopiya at Metapisika

- Pinagsama niya ang Avicennan metaphysics sa mystical insights ng Irfan, na nagbunga ng isang holistikong pananaw sa realidad.

- Tinutulan niya ang positivist at empiricist paradigms ng Kanluran, at ipinaglaban ang realismo bilang batayan ng Islamic worldview.

Mistisismo at Etika

- Bilang isang mystic, si Tabatabaei ay hindi lamang guro ng pilosopiya kundi tagapagturo ng espiritwal na disiplina.

- Ang kanyang mga sulatin sa etika ay nagpapakita ng pagkakaugnay ng moralidad, metaphysics, at espiritwalidad.

Impluwensiya sa Akademya at Lipunan

Paghubog ng mga Iskolar

- Tinuruan niya ang mga prominenteng personalidad gaya nina Ayatollah Motahhari, Ayatollah Javadi Amoli, at Ayatollah Misbah Yazdi, na naging haligi ng intelektuwal na rebolusyon sa Iran.

Papel sa Rebolusyong Islamiko

- Bagama’t hindi direktang pulitikal, ang kanyang mga ideya ay nagbigay ng pilosopikal na pundasyon sa kilusang Islamiko, lalo na sa larangan ng ideolohiyang anti-imperyalista at katarungan.

Pandaigdigang Epekto

- Ang kanyang mga akda ay isinalin sa Ingles, Pranses, at iba pang wika, at ginagamit sa mga unibersidad sa Europa at Amerika.

- Siya ay kinikilala bilang tulay sa pagitan ng tradisyong Islamiko at modernong akademikong diskurso.

Konklusyon

Si Allameh Tabatabaei ay hindi lamang isang tagapaliwanag ng Qur’an o pilosopo—siya ay tagapagtatag ng isang intelektuwal na kilusan na nagsanib ng tradisyonal na karunungan at modernong pag-iisip. Sa kanyang mga akda, pagtuturo, at espiritwal na pamumuhay, kanyang binago ang mukha ng Islamikong pilosopiya at hermenyutika, at nag-iwan ng pamana na patuloy na nagbibigay-liwanag sa mga naghahanap ng katotohanan.

Mga Sanggunian:

[1] Life and legacy of Allameh Tabataba’i – ABNA

[2] Mehr News – The life and legacy of Allameh Tabataba’i

[3] Khamenei.ir – Intellectual base of Allameh Tabatabaei

…………

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha