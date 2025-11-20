Hezbollah: Ang pagiging maluwag ng pamahalaan ng Lebanon ay lalo lamang magpapalakas sa pagkamabangis ng mga Siyonista

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang pahayag, binigyang-diin ng Hezbollah na dapat maunawaan ng pamahalaan ng Lebanon na ang anumang pagpapakita ng pagkamahinahon, kahinaan, o pagsuko sa harap ng mga Siyonista ay lalo lamang magpapalakas sa kanilang pagkamabangis at labis na pagnanasa.
Ikinondena ng Hezbollah sa isang opisyal na pahayag ang malagim na krimen na naganap kagabi na isinagawa ng rehimeng Siyonista laban sa kampo ng Ain al-Hilweh malapit sa lungsod ng Sidon, Lebanon—isang pag-atakeng nagresulta sa pagkakapaslang ng 13 Palestino at pagkakasugat ng marami pang iba.
Idinagdag ng Hezbollah na ang brutal na pag-atake ng mga Siyonista sa isang lugar na tinitirhan ng mga sibilyan at mga inosenteng bata ay isa na namang bagong krimen na pumupuno sa maitim nilang talaan na hitik sa pang-aapi at pagpatay ng lahi laban sa mga mamamayang Palestino, Lebanese, at iba pang tao sa rehiyon.
Batay sa naturang pahayag, ang duguan at marahas na paglabag ng mga Siyonista ay isang tahasang pagyurak sa soberanya ng Lebanon at malinaw na paglabag sa kasunduan ng tigil-putukan at sa United Nations Resolution 1701. Araw-araw, ipinagpapatuloy ng kaaway ang kanilang mga krimen sa pamamagitan ng lantad na sabwatan at kahiya-hiyang pakikipagtulungan ng pamahalaang suportado ng Estados Unidos, at maging ng kanilang magkasanib na mga plano upang isagawa ang mga pag-atakeng ito laban sa Lebanon at Palestina.
Binigyang-diin ng Hezbollah na dapat maunawaan ng mga sangay ng pamahalaan ng Lebanon na ang anumang uri ng pagkamahinahon, kahinaan, o pagsuko sa harap ng kaaway ay lalo lamang magdaragdag sa pagkamabangis at labis na pagnanasa nito. Ang pagkakaroon ng mga reaksiyong mas mababa kaysa sa antas ng naganap na agresyon ay magbubunsod lamang ng lalo pang pag-atake at pagpatay ng naturang rehim
Idinagdag ng Islamic Resistance in Lebanon na ang pambansang pananagutan ay nag-uutos na ang pamahalaan ay dapat magkaroon ng matatag at nagkakaisang posisyon sa pagharap sa mga krimen ng mga Siyonista, at magpatupad ng mga hakbang upang mapigil ang kanilang agresyon sa pamamagitan ng lahat ng posibleng paraan na maaari at ligal na magamit ng Lebanon. Ito, anila, ang tanging paraan upang hadlangan ang mga proyekto ng kaaway at mapangalagaan ang soberanya at seguridad ng Lebanon.
Sa pagtatapos ng pahayag, hiniling ng Hezbollah ang habag ng Diyos para sa mga Palestinong martir sa marahas na pag-atakang ito sa kampo ng Ain al-Hilweh, at nanalangin para sa mabilis na paggaling ng mga nasugatan.
Ang pag-atake ng mga Siyonista sa kampo ng Ain al-Hilweh ay naganap habang ang pamahalaan ng Lebanon, hanggang sa kasalukuyan, ay hindi pa nagbibigay ng anumang kongkretong tugon—maging isang pahayag man o pagdaraos ng pulong ng gabinete upang tuligsain ang nasabing pangyayari
