Eksperto sa Ugnayang Internasyonal ng Lebanon sa pakiki-panayam ng ABNA24 kay Elias Al-Murr.

Paglilihis mula sa pagtatapos ng pananakop tungo sa pamamahalang pangseguridad; isang bagong anyo ng pangangalaga (custodianship) para sa Palestina ang posibleng isinusulong.
Binigyang-diin ni Elias Al-Murr, isang eksperto sa ugnayang internasyonal mula sa Lebanon, na ang ipinasang resolusyon ng UN Security Council hinggil sa paglikha ng isang “transisyunal na administrasyon” sa Gaza—nang walang presensya at pakikilahok ng mga puwersang Palestino—ay hindi, sa aspeto man ng batas o pulitika, kumakatawan sa “tunay na kalooban ng mga Palestino.” Dagdag pa niya, maaari pa itong magpalakas sa mga patakarang naghahati, magpahina sa karapatang magpasya para sa sarili, at gawing instrumento ng pampulitikang presyon ang mga tulong makatao.
Nagdaos ang UN Security Council noong Lunes ng gabi (oras ng New York) / madaling-araw ng Martes (oras ng Tehran) upang talakayin ang dalawang draft na resolusyon na inihain ng Estados Unidos at Russia kaugnay ng Gaza Strip, kung saan nagresulta ang sesyon sa pagpasa ng resolusyon na may 13 botong pabor.
Sa pulong na iyon, sinabi ng kinatawan ng Estados Unidos sa UN—nang hindi man lamang binanggit ang matinding suporta ng Amerika sa rehimeng Siyonista habang isinasagawa nito ang malawakang pagpatay sa Gaza—na ang Gaza ay “naging impiyerno sa mundo” sa nakalipas na dalawang taon, na laganap ang gutom at umaasa lamang sa “maliit at marupok na pag-asa.” Dagdag pa niya, sila raw ay nasa isang “mahahalagang sangandaan.”
Iginiit pa niya na ang draft na resolusyong ito ay hindi umano “isang hungkag na pangako” kundi isang hakbang na magtitiyak ng tigil-putukan sa Gaza.
Reaksiyon ng Hamas
Inihayag ng Hamas sa isang pahayag na ang bagong resolusyon ng Security Council ay hindi sapat upang tugunan ang makatao at pampulitikang karapatan ng mga Palestino, lalo na sa Gaza Strip.
Ayon sa pahayag:
Ang resolusyon ay nagpapatupad ng isang internasyonal na pamamahalang may katangiang “custodial” sa Gaza—isang hakbang na hindi tinatanggap ng mamamayan at mga grupong Palestino.
Itinutulak nito ang mga layuning hindi natamo ng rehimeng Siyonista sa kanilang mapanirang digmaan.
Pinaghihiwa-hiwalay nito ang Gaza at iba pang bahagi ng Palestina upang magtatag ng mga bagong “realidad” na ipinipilit mula sa labas.
Ang pagbabawas o pag-aalis sa lakas ng pagtutol (resistance) bilang kondisyon para sa tulong ay nagpapawalang-bisa sa pagiging “neutral” ng mga puwersang internasyonal.
Panayam kay Elias Al-Murr: Masusing Pagsuri sa Resolusyon
1. Pagpataw ng Transisyunal na Administrasyon at Pagkakait sa Kalooban ng mga Palestino
Sa tanong kung ang resolusyon ay tunay na naglalarawan sa “kalooban ng mga Palestino”, sinabi ni Al-Murr:
“Sa pananaw pampulitika at pang-batas, imposible ang ganitong pag-aangkin. Ang paglikha ng isang transisyunal na administrasyon sa Gaza nang wala ang presensya ng pangunahing puwersa at civil society ng Palestina ay hindi maaaring kumatawan sa kanilang kalooban. Ang kawalan ng kanilang partisipasyon ay ginagawang isang pamimilit, hindi isang pambansang kasunduan, ang nasabing plano.”
Dagdag pa niya:
“Pinapahina nito ang pagiging lehitimo ng anumang pansamantalang pamahalaan at pinalalakas ang naratibo ng panibagong uri ng internasyonal na pangangalaga o protektorado.”
2. Paglilihis mula sa Pagwawakas ng Pananakop tungo sa 'Seguridad at Administratibong Pamamahala'
Binanggit ni Al-Murr:
“Ang pagbibigay-prayoridad sa isang internasyonal na administrasyon sa halip na sa pagtatapos ng pananakop—na siyang pundamental na isyu ng Palestina—ay mapanganib. Nililihis nito ang atensyon mula sa soberanya ng mga Palestino tungo sa pamamahalang teknikal at pangseguridad.”
Dag
“Kung ang mga tungkulin na pampubliko at pangseguridad ay ililipat sa mga mekanismong dayuhan, nabubura ang pananagutan ng mananakop, at nagiging tila ‘krisis sa seguridad’ lamang ang usapin sa halip na pagbawi ng karapatang humawak ng sariling kapalaran.
3. Banta ng Lalong Pagkakahiwalay ng Gaza at West Bank
Ayon kay Al-Murr:
“May seryosong panganib na mas lalo pang mabaon ang pagkakahiwalay ng Gaza at West Bank. Ang anumang transisyunal na mekanismong hindi produkto ng panloob na kasunduan ay maaaring magpatibay ng pagkakahating pampulitika at teritoryal, na nagpapahina sa posibilidad ng isang komprehensibong solusyon na nakabatay sa pagkakaisa ng lupain at mamamayan.”
Dagdag pa niya:
“Ang mga pangamba ng iba’t ibang puwersang Palestino ay makatotohanan: maaaring magamit ang mga ‘plano sa seguridad’ bilang mga instrumento upang burahin ang perspektiba ng pagtatatag ng isang malayang estadong Palestino.”
4. Kondisyong “Pag-aalis ng Armas ng Pagtatanggol” at Politisasyon ng Tulong Makatao
Paliwanag ni Al-Murr:
“Sa ilalim ng internasyonal na batas, ang mga mamamayang nasa ilalim ng pananakop ay may karapatang gumamit ng iba’t ibang anyo ng paglaban. Ang pag-uugnay ng tulong makatao at rekonstruksiyon sa Gaza sa kondisyon ng ‘pag-aalis ng armas ng resistance’ ay isang pagbabalik-loob ng mga kundisyon ng digmaan upang maging pampulitikang presyon sa isang bayang sinasakop.”
Dagdag pa niya:
“Hindi ito tugma sa mga prinsipyo ng neutral at makataong pagresponde, at maaaring magpahina sa lipunan at institusyong Palestino bago pa man magkaroon ng anumang tunay na rekonstruksiyon.”
Dagdag pa niya:
“Ang pag-angkla ng tulong sa burukrasya at pag-apruba ng mga mekanismong pangseguridad ay palaging sanhi ng pagkaantala sa pagkain, gamot, at suplay—na lalo pang nagpapalala sa krisis.”
5. Kailangan ng Transparent na Pagsubaybay at Pag-iwas sa Pang-aabuso ng Mga Internasyonal na Kapangyarihan
Ayon sa kanya:
“Ang tanging paraan upang maiwasan ang pang-aabuso ay ang aktibong pakikilahok ng mga Palestino sa lahat ng yugto, malinaw na pagsubaybay ng UN, mekanismong legal para sa pananagutan, at pagpapalakas ng lokal na institusyon. Kung wala ang mga ito, maaaring maging instrumento ang malawak na kapangyarihan ng mga internasyonal na pwersa para sa presyon, at posibleng magamit bilang paraan ng demographic engineering na nakatago sa maskara ng ‘seguridad.’”
Binanggit niya rin:
“Dapat isama sa resolusyon ang malinaw na pagbabawal sa anumang sapilitang paglikas at ang obligasyon ng mga puwersang internasyonal na igalang ang internasyonal na batas at ang karapatang magpasya ng mga mamamayan.”
6. Mga Epekto ng Kawalan ng Panloob na Kasunduan at ang Pag-abuso ng Estados Unidos sa Security Council
Ayon kay Al-Murr:
“Ang anumang planong ipinatutupad nang walang pambansang kasunduan ng mga Palestino ay walang pangmatagalang bisa. Maaari pa itong magdulot ng panibagong alon ng paglaban at karahasan. Ang kapayapaang ipinipilit mula sa labas ay walang tagumpay; ang tunay na katatagan ay bunga ng pambansang pagkakaisa at repormang institusyonal.”
Dagdag niya:
“Ang pamamahalang dayuhan na walang lokal na lehitimasyon ay tiyak na haharap sa matinding pagtutol—at may mabibigat na panganib na humaniteryo at seguridad.”
Sa wakas, binigyang-diin niya:
“Kinakailangan ang isang komprehensibo at inklusibong pambansang diyalogo bago ang anumang mekanismong transisyunal—isang diyalogong may partisipasyon ng lahat ng puwersang Palestino, civil society, at mga institusyong legal. Anumang alternatibo ay pagsuway sa karapatang magpasya ng mga mamamayan at pagbubukas ng pinto sa isang bagong anyo ng pangangalaga o kontrol.”
Sa pagtatapos, sinabi ni Al-Murr:
“Sa likod ng desisyong ito ay makikita ang malinaw na hangarin ng Estados Unidos na gamitin ang Security Council bilang instrumento upang muling hubugin ang impluwensiya at pamahalaan ang direksyon ng krisis sa Gitnang Silangan. Ito ay maaaring magbago sa papel ng mga internasyonal na organisasyon—mula sa pagiging tagapagtanggol ng karapatan ng mga mamamayan tungo sa pagiging kasangkapan ng mga kapangyarihang nais magdisenyo ng pulitika sa rehiyon.”
