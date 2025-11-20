Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Kamakailan, sinimulan ng bagong tatag na puwersang “Al-Daam Al-Amni”, na nakaangkla sa Southern Transitional Council (STC) ng Yemen at pinopondohan ng United Arab Emirates, ang malawakang operasyon sa baybaying bahagi ng Hadhramaut na kilala sa yaman nitong langis. Ayon sa mga aktibista, ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding pag-aalburoto at pagkabahala sa loob ng lalawigan. Marami sa mga analista ang naniniwalang ang pagpapakilala sa puwersang ito bilang “Hadhramaut Elite Forces” ay nagsisilbing pantakip lamang sa presensya ng mga puwersang hindi katutubo sa lugar—mga puwersang sinanay at inarmasan dati sa Aden, na ngayo’y gumagamit ng lokal na pangalan upang makalikha ng anyo ng pagiging lehitimo.
Sa pananaw ng mga tagamasid, ang mga paggalaw na ito ay bahagi ng lihim na kompetisyon sa impluwensiya sa pagitan ng Saudi Arabia—na sumusuporta sa koalisyon ng mga tribo—at United Arab Emirates—na sumusuporta sa Southern Transitional Council—sa rehiyon ng Hadhramaut. Kapwa nagsisikap ang dalawang panig na patatagin ang kanilang presensya at kontrol sa estratehikong rehiyong ito na sagana sa yamang-enerhiya, dahilan upang lalo pang umigting ang tensiyong panseguridad at pampulitika sa pusod ng industriyang langis ng Yemen.
