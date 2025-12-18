Video | Mula sa Unibersidad ng Tokyo patungong Qom: Ang Pamana ni Ginang Fatimah (sumakanila nawa ang kapayapaan), Isang Kaloob ni Imam Ridha

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- “Naging mausisa ako, sapagkat napakalaki ng ginagastos nila laban sa Islam.”
Ang babaeng Hapones na, labinlimang taon na ang nakalilipas, sa isang lungsod na walang moske o husayniyah at tanging sa pamamagitan lamang ng paghahanap sa internet, ay nagsimula sa isang simpleng tanong—“Bakit napakalaki ng ginagastos laban sa Islam?”—at kalaunan ay nakarating sa tunay na kahulugan ng pamumuhay sa ganap na pagsamba sa Diyos, ay naninirahan ngayon sa lungsod ng Qom. Tinanggap niya ang kanyang itim na balabal (chador) bilang isang handog sa dambana ni Imam Ridha (sumakanya ang kapayapaan), isinuot ang pamana ni Ginang Fatimah Zahra (sumakanila ang kapayapaan), at sa lilim ng kanyang espirituwal na ina, si Ginang Fatimah Ma‘suma (sumakanila ang kapayapaan), ay natagpuan niya ang kapayapaan.
Ayon sa ulat ng Pandaigdigang Ahensiya ng Balita ng Ahlulbayt (ABNA), si Fatimah Atsuko Hoshino, isang babaeng Hapones na kasalukuyang naninirahan sa Qom, ay mahigit labinlimang taon na ang nakararaan, sa ganap na pag-iisa at walang anumang direktang pakikisalamuha sa mga Muslim, at tanging sa pamamagitan lamang ng internet, unang nakilala ang Islam, yumakap sa relihiyong ito, at kalaunan ay tinanggap ang pananampalatayang Shi‘a.
Sa isang taos-pusong panayam sa Ahensiya ng Balita ng Ahlulbayt (ABNA), ibinahagi ng babaeng Muslim na Hapones ang isang kapana-panabik na salaysay ng kanyang paghahanap sa katotohanan—ang kanyang mga panloob na pagdurusa, ang pagtuklas sa diwa ng ganap na pagsamba, ang pagharap sa mga pagdududa at maling akala, ang pagtanggap sa hijab at chador, at sa huli, ang kanyang paglipat at paninirahan sa Qom. Isang kuwento na nagsimula sa pag-uusisa laban sa propaganda ng midya at nagtapos sa isang malalim at pangmatagalang kapayapaan sa tabi ng dambana ni Ginang Fatimah Ma‘suma (sumakanila ang kapayapaan).
Walang Muslim sa Aking Paligid
Ako ay nanirahan sa isang maliit na lungsod na tinatawag na Ujita, sa lalawigan ng Niigata. Ako ay isang mag-aaral at nagpunta sa Tokyo para sa aking pag-aaral sa unibersidad. Sa aking paligid ay wala ni isang Muslim—walang tagapangalat ng relihiyon, walang kaibigan, ni kahit isang Muslim na hindi aktibong nagtataguyod ng pananampalataya. Nakikita ko lamang ang mga Muslim mula sa malayo, at sa totoo lang, noong mga panahong iyon ay wala akong mabuting damdamin para sa kanila. May mga Muslim na ang asal ay hindi maganda, kaya’t hindi positibo ang aking pananaw sa kanila.
Sa Japan, wala pang naitayong moske ng mga Shi‘a. Mayroong isang husayniyah sa embahada ng Iran, o kaya’y may mga indibidwal na nagsasagawa ng mga pagtitipon sa kani-kanilang tahanan at nag-aanyaya ng ilang pamilya. Wala kaming isang malakas at organisadong komunidad, wala ring pagdarasal ng Biyernes. Gayunman, mahigit sampung taon na ang nakalilipas nang maitayo ang sangay ng Al-Mustafa, kung saan may ilang taong nagsisilbi. Gayunpaman, nananatiling limitado ang aming mga gawain at hindi pa umaabot sa antas ng mga komunidad ng Ahl al-Sunnah.
Naging Mausisa Ako, Sapagkat Napakalaki ng Ginagastos Nila
Mula pagkabata, naghahanap na ako ng isang bagay na makapagbibigay ng kapanatagan sa aking puso. Nakilala ko ang iba’t ibang sekta ng Budismo, Kristiyanismo, at Hudaismo—sinubukan ko pa nga ang mga anyo ng ascetismo at maging ang salamangka at mahika, sa pag-asang makakamit ang kapangyarihang higit sa karaniwan upang gumaan ang aking pakiramdam. Ngunit hindi nawala ang aking pagdurusa. May isang malaking kakulangan sa aking kalooban na hindi ko maunawaan kung ano.
Pagkaraan ng taong 2000, paulit-ulit na sinasabi ng telebisyon: “Ang mga Muslim ay mga terorista, mga mamamatay-tao ng mga di-Muslim, sila ang nagpapalaganap ng kawalang-seguridad sa mundo—Setyembre 11, pagsusunog ng Qur’an…” Napaisip ako: Para saan ang lahat ng gastusing ito?
Walang gumagastos ng malaking halaga nang walang dahilan. Naging mausisa ako: Bakit napakahalaga sa kanila ang sirain ang Islam? Mula sa tanong na ito nagsimula ang lahat. Ako ay nagsaliksik at nagbasa. Napagtanto ko na ang lahat ay kabaligtaran—ganap na taliwas, isang daan at walumpung digring pagbaligtad ng katotohanan.
Ipinakikita nila ang Islam bilang “relihiyon ng espada,” ngunit ang mga Muslim, saan man sila magpunta, ay nagsisimula sa pagbati ng “Assalamu ‘alaykum”—isang pagbating puno ng kagandahan, panalangin para sa kapayapaan, kaligtasan, at kapanatagan. Ito ay ganap na salungat sa mga larawang ipinapakita ng midya. Ipinakikita nila ang mga kababaihan bilang api at walang karapatan. Sinasabi nilang inaapi ng Islam ang kababaihan, ngunit mahigit walumpung porsiyento ng mga bagong yumayakap sa Islam ay mga babae. Kung ang hijab ay sagisag ng pang-aapi, mas marami sanang kalalakihan ang yumakap sa Islam.
Ipinakikita ng midya ang hijab bilang simbolo ng pang-aapi, ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Sa Islam, ang mga kababaihan ay lubhang iginagalang; napakaraming banal at dakilang personalidad na babae, at ang kanilang katayuan ay higit na mataas kumpara sa Budismo at Kristiyanismo—taglay nila ang mas malinaw at mas maraming karapatan.
........
328
Your Comment