Video | “Pagsamba” – Ang Kahulugan ng Buhay

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang aking tanong noon ay: Para saan ang buhay? Ano ang layunin ng buhay ng tao? Walang malinaw at kasiya-siyang sagot kahit saan. Sinabi ng Qur’an:
"At hindi Ko nilikha ang mga jinn at tao kundi upang Siya’y sambahin" (51:56).
“Pagsamba.” Simple, matibay. Sinagot nito ang bawat tanong ko—malinaw at matatag, taliwas sa ibang relihiyon na may malabo o kumplikadong paliwanag. Napawi ang aking mga panloob na pagdurusa. Minsan, naiisip ko pang magpakamatay—ngunit pagkatapos nito, wala na ang ganoong kaisipan. Natagpuan ko ang kahulugan ng buhay, at ang aking halaga. Nagbago ang aking pananaw sa mundo: ang mundong ito ay pansamantala, isang lugar ng pagsubok; ang tunay na buhay ay sa kabilang buhay. Nang tunay kong maunawaan at tanggapin ito, gumaling ang aking mga sakit. Hindi ko na kayang hindi maging Muslim. Inamin ko ang Shahadatayn. Ngunit ang pagkakakilala ko sa Islam ang nakapagpagaan ng aking damdamin, nagbigay sa akin ng kumpiyansa, at nagpatibay ng aking pananaw sa mundo. Natagpuan ko ang nawawala sa akin.
Binuksan ng Dua Kumayl ang Aking Mga Mata
Makaraan ang dalawa o tatlong buwan mula nang maging Muslim, ang tanging pinagkukunan ko ng kaalaman ay ang internet—walang Muslim sa aking paligid. Nakakita ako ng isang website tungkol sa mga dasal at pagdalaw sa mga banal na lugar ng Shi‘a. Sa listahan, nakita ko ang “Dua Kumayl”—hindi ko alam ang ibig sabihin nito, kaya binuksan ko. Hindi ako gumalaw ng ilang oras. Ang nilalaman ay kakaiba: tungkol sa Diyos at sa buong sansinukob. Hindi ito gawa ng ordinaryong tao. Nakasulat doon na ang dasal na ito ay inilahad ni Hazrat Ali (sumakanila ang kapayapaan). Narinig ko lang ang kanyang pangalan dati—sikat siya sa kasaysayan ng Islam, ngunit wala akong sapat na kaalaman tungkol sa kanya. Dito nagsimula ang lahat. Nagbasa ako ng iba pang mga dasal, at habang patuloy akong nagbabasa, mas naunawaan ko ang Qur’an at ang Diyos. Narinig ko ang Hadith Thaqalayn:
"Ang Qur’an at ang Ahlulbayt."
Ang isang Muslim ay dapat kilalanin ang pareho. Totoo ang sinabi ng Propeta. Nang makilala ko ang Ahlulbayt, naging malinaw ang lahat. Dati, namumuhay ako sa isang mundo ng itim-at-puti; ngayon, tila nagising ang aking mga mata sa makulay na mundo at naging hilig ko ang pagbabasa tungkol sa Ahlulbayt (sumakanila ang kapayapaan).
Naging Shi‘a Ako Dahil Hinahanap Ko ang Katotohanan
Makaraan ang dalawa o tatlong buwan mula nang maging Muslim, naglakbay ako sa Timog Korea. Nakilala ko ang isang dalagang estudyante mula Malaysia. Nang malaman niyang tinanggap ko ang Islam, sinabi niya:
"Hindi lahat ng Muslim ay tunay na Muslim; may ilan na hindi naniniwala at sumasamba sa diyos-diyosan—sa Iran, Lebanon, Iraq."
Hindi ko noon maintindihan ang ibig niyang sabihin. Pagbalik ko sa Japan, sinaliksik ko ang mga bansang binanggit niya at naunawaan kong ang tinutukoy niya ay ang Shi‘a. Sa internet, maraming pagdududa:
"Binago ng Shi‘a ang Qur’an, sila’y tumatapat lamang sa prayer mat, at sumasamba sa diyus-diyosan (ngunit kalaunan, naintindihan ko na ang pagyukod sa prayer mat ay hindi para sa diyos)."
Kumuha rin ako ng ilang sipi ng Qur’an sa wikang Hapones at iba pang aklat mula sa Islamic Center ng Ahl al-Sunnah. Ngunit doon ko unang naranasan ang pagdududa tungkol sa pagpanaw ng Propeta. Nakasulat sa aklat na mula sa apat na Khulifa, tatlo lamang ang naghirap upang pangalagaan ang bagong umuusbong na imperyong Islamiko, at malinaw itong ipinakita. Ngunit isinulat din na si Imam Ali (sumakanila ang kapayapaan) lamang ang nanatiling kasama ng Propeta. Sa tradisyong Hapones, napakahalaga ng libing—kahit para sa mga estranghero, pinipilit naming dumalo. Naisip ko: Lahat ba ay nasa Medina? Paano nga ba makakadalo ng 10–15 minuto?
Natutunan Ko ang Arabe at Sinaad ang Qur’an
Natuto akong basahin ang Arabe mula sa alpabeto. Binabasa ko ang Qur’an ng mabagal at sinusuri kahit ang kahulugan ng bawat salita. Napansin kong mali ang ilang salin sa ibang wika—kahit payak ang Arabe ko, sapat na upang mapansin ang pagkakamali. Tinanong ko: Bakit hindi itinatama? Sabi nila: Alinsunod sa desisyon ng aming mga iskolar, walang karapatang magbigay ng opinyon.
Pinakamalinaw na halimbawa ay ang maling pagsasalin ng ayah ng Wilayah: Si Hazrat Ali (sumakanila ang kapayapaan) ay nagbigay ng alms habang nakayuko; ipinapakita ng talata kung sino ang dapat sundin ng mga Muslim—nakasulat ang “raki‘in” sa orihinal, ngunit sa salin ng Hapones, naging “sumasamba sa prayer mat,” na ibig sabihin ay yung mga yumuyukod. Nang mapagtanto ko ito, napansin kong ganito rin ang ibang pagsasalin sa iba't ibang wika. Dahil sa pagkakamaling ito, hindi naipapasa ng tama ang mensahe. Ilang talata pa ang sinuri ko—lahat may kinalaman sa Ahlulbayt (sumakanila ang kapayapaan). Para bang may ilan na ayaw ipaalam sa tao ang karangalan ng Ahlulbayt.
Mga Hamon sa Aking Bagong Pananampalataya
Napakahirap nito para sa akin: pakikibaka laban sa pamilya, lipunan, pagkain na halal (5–6 taon hindi ako kumain ng karne ng higit sa dalawang beses—mahirap hanapin), at pagsusuot ng hijab na isang malaking hamon. Pati na rin ang takot na baka paalisin ako sa bahay dahil sa paniniwala ko. Ngunit natutunan ko sa isang hadith:
"Kung mamatay ka nang hindi kilala ang iyong Imam ng Panahon, namatay ka sa kamangmangan."
Sa kabila ng lahat ng pakikibaka, sa wakas, nakamit ko ang kapayapaan sa pagkakakilala sa Ahlulbayt.
Hijab – Isang Reseta ng Doktor
Pinagaan ng Islam ang aking damdamin, parang espesyalistang doktor na nagpagaling ng aking mga panloob na sakit. Naging tiwala ako sa doktor na ito. Hindi ako eksperto sa lahat ng bagay, ngunit nakita kong maaasahan ang kanyang opinyon. At ang reseta ng doktor para sa akin ay ang pagsusuot ng hijab. Sabi ko: “Sige.” Kung inireseta ng doktor ang limang tableta at tatlo ang hindi ininom, hindi ako gagaling. Kaya’t sinunod ko ang lahat para sa ganap na paggaling. Walang nagturo sa akin noon—lahat ay aking naranasan.
Pamilya at Panlabas na Hamon
Lubos na tutol ang aking mga magulang sa pagsusuot ko ng hijab. Kailangan kong huwag magsuot ng headscarf sa lungsod. Nagsusuot ako ng mahahabang at maluluwang na damit—paborito rin ito ng mga Hapones. Ngunit ang problema ay ang headscarf. Para hindi mahuli at mabigyan ng hinala na ako ay naging Muslim, nagsuot ako ng malaking sumbrero at scarf bilang pananggalang. Sa Tokyo, saka ko lang ginagamit ang headscarf—minsan sinusubaybayan pa ng mga intelligence officer (nalaman ko mula sa aking mga kaibigan).
Noong mga panahong iyon, limitado ang kaalaman ng tao tungkol sa Islam at may masamang pagtrato dahil sa pagkiling. Isang 100% hamon ito, na nagbunsod sa aking desisyon na lumipat sa isang bansang Islamiko.
Pagsusuot ng Hijab at Tunay na Kalayaan
Dati, ang aking mga gawaing pinangalanang “kalayaan” ay hindi nagbigay ng tunay na kalayaan; sa halip, nadarama kong mas nakakulong ako araw-araw. Sa kultura ng Japan, ang panlabas na anyo (balat, laman, buto) ang pinakamahalaga sa pagtukoy ng halaga ng tao. Sinikap kong ilagay ang aking halaga sa aking anyo, ngunit naririnig ko ang sigaw ng aking sarili: Ang halaga ng tao ay higit pa sa panlabas at pisikal. Ang kontradiksyon na ito ay napakasakit. Habang tumatagal, naramdaman kong nagiging konsumido ako—isang napakasamang damdamin. Ngunit sa pagiging Muslim at pagsusuot ng hijab (bagaman hindi pa chador noon), nagkaroon ako ng kalinawan.
Nang mabasa ko ang isang talata:
"Utusan ninyo ang inyong mga babae at anak na babae na magsuot ng hijab upang sila’y makilala,"
napansin ko ang kahalagahan ng pagkakakilanlan—dati, nais kong makilala dahil sa panlabas, ngunit sa Islam, ang pagkakakilanlan ay dahil sa karakter, pagkatao, at pananampalataya. Ang pagkakaibang ito ang nagpakita sa akin kung paano nagiging mas makabuluhan ang buhay: ang grupo na nakatuon sa panlabas ay unti-unting nawawalan ng halaga, samantalang ang grupo na sumusunod sa katotohanan ay nagiging mas maasahan at mas makulay ang buhay.
Sa Surah Al-Asr, sinasabi ng Diyos:
"Maliban sa mga naniniwala at gumagawa ng mabubuting gawa, lahat ay nasa pagkawala."
Noong naranasan ko ito, nakita kong nasa pagkawala ako—at dito nagsimula ang aking paggaling.
Ngayon, ang hijab ay isang bagay na mahalaga sa aking pagkatao. Tulad ni Hazrat Ruqayyah (sumakanila ang kapayapaan) na nagsabi: “Una, kinuha nila ang aking chador, pagkatapos pinatay ang aking ama,” naipapakita sa akin na hindi ako maaaring mabuhay nang wala ang hijab. Hindi ako maaaring maging isang babaeng Muslim na may dignidad—ang dignidad na inilalaan ng Diyos sa babae ay nakasalalay sa pagkakaroon ko ng presensya at pananampalataya. Ang hijab ay hindi hadlang, kundi nagbibigay-laya mula sa mga bagay na hindi karapat-dapat sa isang babae.
Ang kalayaan ay hindi layunin; ito ay isang kalagayan. Maraming relatibong kalayaan ang mayroon tayo, ngunit ang ganap na kalayaan ay imposibleng makamtan. Sa pamamagitan ng hijab, may kapangyarihan akong piliin kung sino ang makakakita sa akin—isang kalayaang wala ang babaeng walang hijab.
