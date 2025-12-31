Inanunsyo ng United Arab Emirates ang Pag-alis ng Natitirang mga Puwersa Nito mula sa Yemen

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinahayag ng Kagawaran ng Tanggulan ng United Arab Emirates na ang pag-alis ng mga natitirang puwersa ng bansa mula sa Yemen ay isinasagawa batay sa kanilang sariling kagustuhan at pagpapasya, at may kasamang ganap na mga garantiya para sa kaligtasan ng mga nasabing tauhan.
Kasabay nito, nanawagan ang Yemen Leadership Council para sa agarang pag-alis ng lahat ng puwersang Emirati sa loob ng dalawampu’t apat (24) na oras. Hinimok din ng Kaharian ng Saudi Arabia ang United Arab Emirates na tumugon sa panawagang ito at itigil ang anumang suporta sa mga panloob na grupong kasangkot sa tunggalian sa Yemen.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang pahayag ng United Arab Emirates hinggil sa boluntaryong pag-alis ng mga natitirang puwersa nito mula sa Yemen ay nagpapakita ng isang estratehikong pagbabago sa patakarang panseguridad at panrehiyon. Ang pagbibigay-diin sa “sariling kagustuhan” at “garantiya ng kaligtasan” ay naglalayong ipakita ang kontrol at koordinasyon ng UAE sa proseso, habang iniiwasan ang impresyon ng pag-atras dahil sa panlabas na presyur.
Gayunpaman, ang agarang panawagan ng Yemen Leadership Council para sa kumpletong pag-alis sa loob ng 24 oras ay nagpapahiwatig ng tumitinding tensiyong pampulitika at ng hangarin ng lokal na pamunuan na muling igiit ang soberanya ng estado. Ang panawagan ng Saudi Arabia sa UAE na itigil ang suporta sa mga panloob na grupo ay lalo pang nagpapakita ng pagkakaiba ng mga interes sa loob ng koalisyon, at ng pagsisikap na bawasan ang fragmentasyon sa loob ng Yemen.
Sa kabuuan, ang mga pangyayaring ito ay maaaring magbukas ng bagong yugto sa tunggalian sa Yemen—kung saan ang diplomasya, panrehiyong balanse ng kapangyarihan, at muling pagsasaayos ng mga alyansa ay magiging mahalagang salik sa hinaharap na katatagan ng bansa.
