Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa likod ng mga nagaganap na pagtitipon at kilos-protesta, isinasakatuparan umano ang mga nakamamatay na plano na naglalayong supilin ang mga nagpoprotesta.
Isang nakapanghihilakbot na salaysay ang inilalahad hinggil sa mga demonstrador na lumampas sa itinakdang “pulang linya,” at sa huli ay nahulog sa patibong ng karahasan at kamatayan.
Maikling Pinalawak na Komentaryong Analitikal
Ang ganitong ulat ay nagbubunyag ng malubhang usaping etikal at panseguridad na kaugnay ng pamamahala sa mga kilos-protesta. Ipinahihiwatig nito na ang karahasan ay maaaring hindi lamang bunga ng kaguluhan sa lansangan, kundi ng sistematikong manipulasyon at sinadyang estratehiya na naglalagay sa buhay ng mga mamamayan sa panganib.
Sa kontekstong panlipunan at pampolitika, binibigyang-diin ng ganitong mga salaysay ang pangangailangan ng malaya, malinaw, at mapanagutang imbestigasyon, gayundin ang paggalang sa karapatang pantao, lalo na ang karapatan sa mapayapang pagpapahayag at kaligtasan ng buhay. Nagsisilbi rin itong paalala sa publiko na suriin nang kritikal ang mga naratibo sa likod ng mga protesta at ang mga puwersang maaaring kumikilos sa likuran ng mga ito.
