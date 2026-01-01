Pagbisita ng Pinuno ng Pambansang Midya sa Libingan ni Martir Hajj Ramadan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang Tagapangulo ng Islamikong Republika ng Iran Broadcasting (IRIB) ay dumalaw ngayong araw ng Huwebes sa lungsod ng Qom. Sa kanyang paglalakbay, siya ay nagsagawa ng pagdalaw (ziyarah) sa dambana ng Ginang ng Karangalan (Hazrat Fatimah al-Maʿsūmah).
Sa pakikipagpulong sa tagapangasiwa ng banal na dambana, kanyang tinanggap ang opisyal na atas ng marangal na paglilingkod (ḥukm-e khādemi-ye tasharrafi).
Bukod dito, siya ay nagtungo rin sa libingan ng martir na si Shahid Izadi (Haj Ramadan), kung saan kanyang ginunita at pinarangalan ang alaala ng martir ng paglaban at pagtitiis.
Maikling Pinalawak na Komentaryong Analitikal
Ang pagbisitang ito ay may malalim na simbolikong kahulugan sa konteksto ng ugnayan ng midya, pananampalataya, at pambansang alaala. Ipinapakita nito ang pagpapahalaga ng pambansang institusyong pangmidya sa kultura ng pagkamartir at paglaban, na itinuturing na mahalagang bahagi ng kolektibong identidad at kasaysayan ng bansa.
Ang pagbibigay ng marangal na tungkulin bilang lingkod ng banal na dambana ay sumasagisag sa ugnayan ng serbisyo, pananagutan, at espirituwal na obligasyon. Samantala, ang paggunita sa martir na si Haj Ramadan ay nagpapatibay sa mensahe na ang sakripisyo ng mga martir ay patuloy na nagbibigay-inspirasyon sa mga institusyon ng estado, kabilang ang midya, sa kanilang tungkuling maghatid ng katotohanan at magpanatili ng pambansang kamalayan.
