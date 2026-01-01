Video | Ang Paglansag ng Sandata, Isang Imposibleng Opsyon: “Berdeng Ilaw” ni Trump kay Netanyahu para sa Aksiyong Militar

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Nangako si Trump kay Netanyahu na kung hindi maisasagawa ang paglalansag ng sandata (disarmament) ng Hamas at Hezbollah, pahihintulutan ang pagsasagawa ng aksiyong militar laban sa mga grupong ito.
Gayunman, malinaw na ipinahayag ng mga kilusang paglaban (resistance groups) na itinuturing nilang imposible ang pagsuko o paglalansag ng kanilang mga sandata.
Maikling Pinalawak na Komentaryong Analitikal
Ipinahihiwatig ng pahayag na ito ang patuloy na pag-igting ng tensiyong heopolitikal sa rehiyon, kung saan ang usapin ng disarmament ay hindi lamang teknikal o panseguridad, kundi malalim na nakaugat sa istratehikong balanse ng kapangyarihan at ideolohikal na paninindigan.
Mula sa pananaw ng mga kilusang paglaban, ang sandata ay itinuturing na pangunahing instrumento ng depensa at panangga laban sa panlabas na banta, kaya’t ang panawagan para sa paglansag nito ay nakikita bilang paghubad sa kanilang kakayahang ipagtanggol ang sarili at ang kanilang mga komunidad.
Sa kabilang banda, ang pagbibigay ng “berdeng ilaw” para sa aksiyong militar ay nagpapataas ng panganib ng malawakang eskalasyon ng karahasan, na maaaring magdulot ng seryosong implikasyon sa seguridad ng sibilyan at sa katatagan ng rehiyon. Sa ganitong konteksto, nananatiling hamon ang paghahanap ng solusyong pampulitika na makababawas sa tensiyon at makaiiwas sa panibagong siklo ng armadong tunggalian.
