Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Bilang pagpapatuloy ng Operational Exercise “Martyrs of Security 2”, isang teroristang pangkat na nagsagawa ng maraming gawaing terorismo sa loob ng nakalipas na isang taon sa rehiyon ng Saravan ay natukoy sa pamamagitan ng mga operasyong paniktik at matagumpay na naaresto.
Ayon sa mga pahayag at pag-amin ng mga inarestong indibidwal, isinagawa nila ang pagpaplano at mga pag-atakeng pamamaslang sa Saravan alinsunod sa mga utos ng mga terorista at grupong laban sa estado.
Maikling Pinalawak na Komentaryong Analitikal
Ipinapakita ng insidenteng ito ang kritikal na papel ng intelligence-led operations sa pagpigil sa mga banta sa pambansang seguridad. Ang maagap na pagtukoy at pag-aresto sa mga sangkot ay nakatutulong upang maiwasan ang karagdagang karahasan at maprotektahan ang kaligtasan ng mga sibilyan.
Sa mas malawak na konteksto, binibigyang-diin ng pangyayaring ito ang patuloy na hamon ng organisadong terorismo at transnasyunal na impluwensiya, gayundin ang pangangailangan ng koordinadong aksyon ng estado—kasabay ng paggalang sa batas at karapatang pantao—upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa mga sensitibong rehiyon.
