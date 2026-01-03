Video | Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran: “Ang mga hangal ay nag-aakalang may naamoy silang Kebab!”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang pahayag ay isang idyomang Persyano na ginagamit upang ilarawan ang maling akala o ilusyon—ang paniniwala na may makukuhang benepisyo o tagumpay kahit wala namang makatotohanang batayan.
Maikling Pinalawak na Serye ng Pagsusuring Analitikal
1. Idyomatikong Kahulugan:
Ang pahayag ay isang idyomang Persyano na ginagamit upang ilarawan ang maling akala o ilusyon—ang paniniwala na may makukuhang benepisyo o tagumpay kahit wala namang makatotohanang batayan.
2. Retorikal na Layunin:
Ginagamit ang ganitong pananalita upang maliitin ang mga kalkulasyon o inaasahan ng mga kalaban, at ipahiwatig na ang kanilang mga pagtataya ay batay sa imahinasyon sa halip na sa realidad.
3. Pampulitikang Mensahe:
Sa kontekstong pampulitika, ang pahayag ay nagsisilbing babala na ang mga umaasang makikinabang mula sa presyur o panghihimasok ay nagkakamali sa kanilang pagsusuri ng sitwasyon.
4. Epekto sa Diskurso:
Ang maikli ngunit matalim na pananalita ay idinisenyo upang maghatid ng malinaw na mensahe ng pagtanggi at kumpiyansa, habang pinatitibay ang posisyon laban sa panlabas na banta o maling inaasahan.
