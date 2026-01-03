  1. Home
Video | Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran: “Ang mga hangal ay nag-aakalang may naamoy silang Kebab!”

3 Enero 2026 - 10:06
Video | Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran: “Ang mga hangal ay nag-aakalang may naamoy silang Kebab!”

Ang pahayag ay isang idyomang Persyano na ginagamit upang ilarawan ang maling akala o ilusyon—ang paniniwala na may makukuhang benepisyo o tagumpay kahit wala namang makatotohanang batayan.

Maikling Pinalawak na Serye ng Pagsusuring Analitikal

1. Idyomatikong Kahulugan:

Ang pahayag ay isang idyomang Persyano na ginagamit upang ilarawan ang maling akala o ilusyon—ang paniniwala na may makukuhang benepisyo o tagumpay kahit wala namang makatotohanang batayan.

2. Retorikal na Layunin:

Ginagamit ang ganitong pananalita upang maliitin ang mga kalkulasyon o inaasahan ng mga kalaban, at ipahiwatig na ang kanilang mga pagtataya ay batay sa imahinasyon sa halip na sa realidad.

3. Pampulitikang Mensahe:

Sa kontekstong pampulitika, ang pahayag ay nagsisilbing babala na ang mga umaasang makikinabang mula sa presyur o panghihimasok ay nagkakamali sa kanilang pagsusuri ng sitwasyon.

4. Epekto sa Diskurso:

Ang maikli ngunit matalim na pananalita ay idinisenyo upang maghatid ng malinaw na mensahe ng pagtanggi at kumpiyansa, habang pinatitibay ang posisyon laban sa panlabas na banta o maling inaasahan.

