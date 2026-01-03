Pahayag ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Islamikong Republika ng Iran hinggil sa mga Mapanghimasok na Pahayag ng mga Opisyal ng Estados Unidos ukol

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang pahayag, ipinahayag ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ang sumusunod:
Mariing kinokondena ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Islamikong Republika ng Iran ang mga mapanghimasok na pahayag ng Pangulo ng Estados Unidos at ng iba pang mga opisyal ng Amerika kaugnay ng mga panloob na usapin ng Iran.
Ang ganitong uri ng mga iresponsableng posisyon, na pagpapatuloy ng mapang-api at ilegal na polisiya ng Estados Unidos laban sa sambayanang Iranian, ay hindi lamang isang hayagang paglabag sa mga pundamental na prinsipyo at tuntunin ng Charter ng United Nations at ng pandaigdigang batas hinggil sa paggalang sa pambansang soberanya ng mga estado, kundi maituturing din bilang paghihikayat sa karahasan at terorismo laban sa mga mamamayang Iranian.
Maikling Pinalawak na Serye ng Pagsusuring Analitikal
1. Legal at Pandaigdigang Konteksto:
Binibigyang-diin ng pahayag ang paglabag sa Charter ng United Nations, partikular sa prinsipyo ng hindi panghihimasok at paggalang sa soberanya ng mga estado—isang pangunahing haligi ng pandaigdigang kaayusan.
2. Diskursong Diplomatiko:
Ang wika ng pahayag ay sadyang pormal at matindi, na naglalayong itaas ang usapin mula sa antas ng retorika patungo sa usaping may implikasyong legal at diplomatikong pananagutan.
3. Seguridad at Pampublikong Kaayusan:
Sa pag-uugnay ng mga pahayag ng Estados Unidos sa posibleng paghihikayat ng karahasan at terorismo, itinatampok ng Iran ang mga potensyal na banta sa kaligtasan ng mga sibilyan.
4. Mensaheng Pampulitika:
Nilalayon ng pahayag na ipakita ang matatag na posisyon ng Iran laban sa panlabas na presyur at palakasin ang naratibo ng pambansang pagkakaisa at soberanya sa harap ng mga banyagang pahayag.
