Video | Ang Sektor ng mga Mangangalakal ay Kabilang sa mga Pinaka-Tapat na Pangkat sa Rebolusyong Islamiko; Hindi Maaaring Gamitin ang Pangalan ng Pam

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pahayag ng Pinuno ng Rebolusyon sa kanyang pakikipagpulong sa mga pamilya ng mga Martir ng Karangalan at Lakas, kasabay ng paggunita sa kaarawan ng kapanganakan ni Amir al-Mu’minin, Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan):
“May katuwiran ang sinasabi ng mga mangangalakal. Kapag tinitingnan ng isang mangangalakal ang kalagayang pinansyal ng bansa, ang pagbagsak ng halaga ng salapi, at ang kawalan ng katatagan nito, sinasabi niyang hindi na siya makapagnegosyo—at ito ay totoo.”
“Ang Pangulo ng Republika at ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan ay nagsusumikap na tugunan at lunasan ang suliraning ito.”
“Ang hindi makatuwirang pagtaas ng halaga ng mga dayuhang salapi ay hindi likas na pangyayari; may kamay ang kaaway sa likod nito, at kinakailangang pigilan ito.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Pagpapatibay sa Papel ng Pamilihan sa Rebolusyon
Ang hayagang pagkilala sa sektor ng mga mangangalakal bilang isa sa mga pinaka-tapat na haligi ng Rebolusyong Islamiko ay nagpapakita ng historikal at pampulitikang kahalagahan ng pamilihan bilang katuwang ng estado, hindi bilang oposisyon nito.
2. Pagkilala sa Lehitimong Suliraning Pang-ekonomiya
Ang tahasang pag-amin ng Pinuno ng Rebolusyon sa mga hinaing ng mga mangangalakal hinggil sa kawalang-tatag ng salapi ay nagpapakita ng pagsusumikap ng pamumuno na iugnay ang ideolohikal na paninindigan sa konkretong realidad ng ekonomiya.
3. Paglalagay ng Responsibilidad sa Estado
Sa pagbibigay-diin na ang pangulo at mga mataas na opisyal ay kumikilos upang lutasin ang problema, pinatitibay ang pananagutan ng pamahalaan sa pagpapanatili ng katatagang pang-ekonomiya at tiwala ng sektor ng negosyo.
4. Naratibo ng Panlabas na Panghihimasok
Ang pagtukoy sa “kamay ng kaaway” sa likod ng pabigla-biglang pagtaas ng halaga ng dayuhang salapi ay umaayon sa mas malawak na diskursong panseguridad at pampulitika, na naglalarawan sa krisis pang-ekonomiya hindi lamang bilang suliraning panloob kundi bilang bahagi ng mas malawak na tunggalian.
............
328
Your Comment