Video-1 | Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran: Nakikipag-usap Kami sa mga Nagpapahayag ng Lehitimong Pagtutol, Ngunit ang mga Nang-aabala ng Kaayu

“Ang pagtutol ay lehitimo, subalit ang pagtutol ay iba sa kaguluhan. Kami ay nakikipag-usap sa mga nagrereklamo, at nararapat na makipagdayalogo ang mga opisyal sa mga nagpapahayag ng pagtutol. Gayunman, ang pakikipag-usap sa mga nagdudulot ng kaguluhan ay walang pakinabang; ang mga nanggugulo ay kailangang ilagay sa kanilang nararapat na lugar.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Malinaw na Pagkakaiba ng Pagtutol at Kaguluhan
Binibigyang-diin ng pahayag ang institusyonal na paghihiwalay sa pagitan ng lehitimong sibikong pagtutol at ng mga kilos na itinuturing na banta sa kaayusang panlipunan at panseguridad.
2. Pagbubukas sa Dayalogo bilang Prinsipyo ng Pamamahala
Ang tahasang panawagan sa mga opisyal na makipag-usap sa mga nagrereklamo ay nagpapakita ng pagkilala ng pamumuno sa karapatan ng mamamayan na magpahayag ng hinaing sa loob ng balangkas ng batas.
3. Matigas na Paninindigan laban sa Kaguluhan
Ang pagtanggi sa pakikipag-usap sa mga “nanggugulo” ay nagpapakita ng determinasyon ng estado na igiit ang awtoridad nito at pigilan ang mga kilos na itinuturing na lampas sa hangganan ng mapayapang pagtutol.
4. Balanseng Naratibo ng Kaayusan at Pakikilahok
Sa kabuuan, ang mensahe ay nagtatangkang ipakita ang balanse sa pagitan ng pagbibigay-daan sa pakikilahok ng mamamayan at ng mahigpit na pagpapanatili ng kaayusan at katatagan ng lipunan.
