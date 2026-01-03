Video-2 | Sa Pananalig sa Diyos at sa Pakikiisa ng Mamamayan, Mapapabagsak ang Kaaway

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pahayag ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran:
“Hindi kami uurong sa harap ng kaaway. Sa pananalig sa Makapangyarihang Diyos at sa buong pagtitiwala sa pakikiisa at suporta ng mamamayan, at sa kalooban ng Diyos, aming mapapabagsak at mapaluluhod ang kaaway.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Pananampalataya bilang Pinagmumulan ng Lakas Pampulitika
Ang malinaw na pag-angkla ng pahayag sa pananalig sa Diyos ay nagpapakita ng patuloy na pagsasanib ng relihiyosong paniniwala at pampulitikang paninindigan bilang pundasyon ng lehitimasyon at katatagan ng pamumuno.
2. Sentral na Papel ng Mamamayan
Ang pagbibigay-diin sa “pakikiisa ng mamamayan” ay nagpapakita na ang lakas ng estado ay hindi lamang nakabatay sa mga institusyon, kundi sa kolektibong suporta at partisipasyon ng lipunan.
3. Diskurso ng Katatagan at Hindi Pag-urong
Ang tahasang pagtanggi sa pag-urong sa harap ng kaaway ay nagpapalakas ng mensahe ng determinasyon, na naglalayong patatagin ang moral ng publiko sa gitna ng panlabas na presyon o banta.
4. Pananaw ng Tagumpay bilang Banal na Kapahintulutan
Ang pag-uugnay ng inaasahang tagumpay sa “tuwina ng Diyos” ay naglalarawan sa laban bilang hindi lamang pampulitika o panseguridad, kundi bilang isang misyong may espirituwal na dimensiyon.
............
328
Your Comment