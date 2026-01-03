Video-3 | Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran: Si Shaheed Gen. Hajj Qassem Soleimani ay Isang Tao ng Pananampalataya, Taos-pusong Paglilingkod, at

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pahayag ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran:
“Si Soleimani ay isang tao ng pananampalataya, ng wagas na katapatan at kadalisayan ng layunin, at ng kongkretong pagkilos.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Paglalarawan ng Isang Ideyal na Katauhan
Ang tatlong katangiang binigyang-diin—pananampalataya, ikhlās (taos-pusong layunin), at gawa—ay bumubuo ng isang huwarang modelo ng pamumuno na pinagsasanib ang paniniwala at praktikal na pagkilos.
2. Pagpapahalaga sa Gawa kaysa Retorika
Ang pagbibigay-diin sa “gawa” ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa aktuwal na paglilingkod at konkretong ambag, higit sa pananalita o simbolikong posisyon.
3. Moral at Ideolohikal na Pamana
Sa paglalarawan kay Soleimani bilang isang taong may malalim na pananampalataya at wagas na layunin, itinataguyod ang kanyang imahe bilang huwarang moral at ideolohikal na pamana para sa kasalukuyan at susunod na mga henerasyon.
4. Pagpapatibay ng Naratibong Pambansa
Ang ganitong paglalarawan ay nagsisilbing bahagi ng mas malawak na pambansang naratibo na nag-uugnay sa sakripisyo, paninindigan, at paniniwala bilang mga haligi ng katatagan ng estado.
