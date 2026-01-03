Video | Matinding Paghagupit ng mga Tagapagtanggol ng Hangganan ng Saravan Border Regiment laban sa Isang Grupong Terorista at Pagkakumpiska ng Iba’t

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ulat Pangseguridad:
Ayon sa Kumandante ng Border Police ng Lalawigan ng Sistan at Baluchestan, kagabi ay nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga tagapagtanggol ng hangganan ng Saravan Border Regiment at isang pangkat ng mga terorista na nagtangkang pumasok sa teritoryo ng Islamikong Republika ng Iran. Sa naganap na matinding engkuwentro at palitan ng mabibigat na putok, malinaw na nanaig ang lakas at bisa ng putok ng mga pwersang nagbabantay sa hangganan.
Bilang resulta ng sagupaan, nagtamo ng mabibigat na pinsala ang nasabing grupong terorista; ilan sa kanilang mga kasapi ang nasugatan habang ang iba ay tumakas mula sa lugar ng labanan.
Sa operasyon, nakumpiska ng mga tagapagtanggol ng hangganan ang sumusunod na mga kagamitang pandigma:
4 na ripleng Kalashnikov,
1 pistolang kargang-kamay,
10 bala ng SPG-9,
2 granada,
3 bala ng RPG-7,
240 bala ng DShK,
20 bala ng sniper rifle,
232 bala ng machine gun na Greenov,
132 bala ng Kalashnikov,
10 magasin ng Kalashnikov, at
1 magasin ng pistola.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Pagpapatunay ng Kahandaan sa Hangganan
Ipinapakita ng insidenteng ito ang mataas na antas ng kahandaan at mabilis na pagtugon ng mga pwersang nagbabantay sa hangganan, lalo na sa mga rehiyong may maselang kalagayang panseguridad.
2. Pagpigil sa Infiltrasyon ng mga Armadong Grupo
Ang matagumpay na pagpigil sa pagpasok ng isang armadong grupong terorista ay nagpapakita ng estratehikong kahalagahan ng aktibong depensa upang mapanatili ang soberanya at panloob na seguridad ng bansa.
3. Seryosong Antas ng Banta
Ang dami at uri ng mga nakumpiskang sandata at bala ay nagpapahiwatig na ang naturang grupo ay may kakayahang magsagawa ng malawak at marahas na operasyon kung sila ay nakapasok sa loob ng teritoryo.
4. Mensaheng Pampigil at Pampanatag
Sa panloob na antas, ang ulat ay nagsisilbing pampanatag sa publiko hinggil sa kakayahan ng estado na ipagtanggol ang mga hangganan nito; sa panlabas naman, ito ay nagsisilbing malinaw na babala laban sa sinumang magtatangkang lumabag sa soberanya ng bansa.
