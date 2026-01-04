Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang koda ng operasyong iniugnay kay Trump para sa planong pag-atake laban sa Venezuela ay “Azarakhsh-e Kabud” o “Blue Lightning,” na eksaktong tumapat sa araw ng pagpaslang kay Shaheed Heneral Hajj_Qasem Soleimani.
Kapansin-pansin na ang koda ng operasyong ginamit din sa pagpaslang kay Haj Qasem ay may kaparehong pangalan.
Isang araw, isang pangalan—ganap na magkatulad.
Ang seryeng ito ay naglalahad ng mga misteryoso at masinsing detalye hinggil sa pagpaslang kay Hajj Qasem Soleimani, at sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga dokumentadong ebidensiya, ipinapakita nito na ang nasabing operasyon ay isinagawa ng mga lihim at okultong samahan.
May-akda at Direktor: Mehdi Golshani
Maikling Pinalawak na Analitikal na Kommentaryo
1. Sa Antas ng Simbolismo
Ang pag-uulit ng parehong koda ng operasyon (“Blue Lightning”) sa dalawang magkaibang kontekstong pampulitika at militar ay itinatampok bilang simbolikong indikasyon ng sinadyang koordinasyon o makabuluhang pagkakatugma, na binibigyang-diin ng serye bilang hindi simpleng pagkakataon.
2. Sa Antas ng Kronolohiya
Ang diin sa eksaktong pagtutugma ng araw at pangalan ay ginagamit bilang pangunahing analitikal na saligan upang maglatag ng hinala ukol sa mas malawak at sistematikong plano sa likod ng mga operasyong ito.
3. Sa Antas ng Interpretasyong Ideolohikal
Ipinaposisyon ng serye ang pagpaslang kay Haj Qasem Soleimani hindi lamang bilang isang pangkaraniwang operasyong militar, kundi bilang bahagi umano ng mas malalim na balangkas na kinasasangkutan ng mga lihim na organisasyon, na nagbibigay-diin sa alternatibong pagbasa sa mga pandaigdigang pangyayari.
4. Sa Antas ng Diskursong Pampulitika
Ang ganitong uri ng naratibo ay nagsisilbing hamon sa opisyal at dominateng diskurso, at nag-aanyaya sa mga manonood na suriin ang mga pangyayari mula sa kritikal, mapanuri, at historikal na perspektiba.
