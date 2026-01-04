Ang Venezuela ay Kailanman ay Hindi Magiging Kolonya; si Maduro Lamang ang Tanging Lehitimong Pangulo

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pahayag sa Telebisyon ng Pangalawang Pangulo ng Venezuela na si Delcy Rodríguez:
Ang tanging pangulo ng Venezuela ay si Nicolás Maduro.
Ipinananawagan namin ang pagpapalaya kay Maduro at sa kanyang asawa.
Ang Venezuela ay hindi magiging kolonya ng alinmang bansa.
Nais kaming alipinin ng aming mga kaaway; hindi kami magiging alipin ng sinuman.
Kami ay handa at ganap na nakahandang ipagtanggol ang Venezuela gamit ang lahat ng aming kakayahan.
Ang mga pahayag na ito ay ibinigay sa konteksto ng banta na ginawa kagabi ni Donald Trump laban kay Delcy Rodríguez, kung saan nagbabala siya na kung walang magiging kooperasyon, ipatutupad ng Estados Unidos ang ikalawang alon ng mga hakbang—na mas malawak at mas mabigat—laban sa Venezuela, higit pa sa mga naunang aksyon.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Diskurso ng Soberanya at Lehitimasyon
Ang pahayag ay malinaw na nakaugat sa diskurso ng pambansang soberanya, kung saan binibigyang-diin ng pamahalaan ng Venezuela ang lehitimasyon ni Nicolás Maduro bilang nag-iisang legal na pinuno ng estado, kasabay ng tahasang pagtanggi sa panlabas na interbensyon.
2. Retorika ng Anti-Kolonyalismo
Ang paggamit ng salitang “kolonya” at “pang-aalipin” ay nagsisilbing makasaysayang at emosyonal na retorika upang iposisyon ang tunggalian bilang isang pagpapatuloy ng anti-imperyalistang pakikibaka, sa halip na isang simpleng hidwaang pampulitika.
3. Estratehiya ng Pampublikong Mobilisasyon
Ang hayagang panawagan sa “pagtatanggol gamit ang lahat ng kakayahan” ay nagpapahiwatig ng layuning palakasin ang pambansang pagkakaisa at kahandaang panlipunan, partikular sa harap ng panlabas na presyur at parusang pang-ekonomiya.
4. Eskalasyon ng Relasyong Pandaigdig
Ang binanggit na banta mula sa Estados Unidos ay nagpapakita ng patuloy na paglala ng tensiyong diplomatiko, kung saan ang wika ng pagbabanta at kontra-pagtutol ay nagiging bahagi ng mas malawak na tunggalian sa heopolitika ng Latin America.
