Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinunto ni Alexandria Ocasio-Cortez, Demokratikong kinatawan sa Kongreso ng Estados Unidos, na ang usapin ng umano’y pag-aresto kay Nicolás Maduro ay hindi tungkol sa laban kontra droga, kundi nakaugat sa interes sa langis at sa layuning magpalit ng rehimen. Tinukoy niya ang pagbibigay-pardon ni Trump sa isa sa pinakamalalaking drug trafficker sa buong mundo bilang patunay na ang mga motibasyon ay pulitikal, hindi legal o moral.
Dagdag pa ni Ocasio-Cortez, nangangailangan ang administrasyong Trump ng isang “mabilis na paglilitis” upang ilayo ang pansin ng publiko mula sa kontrobersyal na kasong Epstein, gayundin sa matinding pagtaas ng gastusing pangkalusugan sa Estados Unidos, at upang ipakita ang sarili bilang malinis at may kredibilidad.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Pagbubunyag ng Pulitikal na Motibo
Binibigyang-diin ng pahayag ni Ocasio-Cortez ang argumento na ang mga hakbang laban kay Maduro ay hindi usaping pagpapatupad ng batas, kundi bahagi ng mas malawak na estratehiyang heopolitikal na may kaugnayan sa likas-yaman at impluwensiyang panrehiyon.
2. Selektibong Moralidad sa “Giyera Kontra Droga”
Ang pagbanggit sa pardon ng isang kilalang drug trafficker ay nagsisilbing kritika sa di-pagkakapareho ng pamantayan, na nagpapahiwatig na ang diskurso laban sa droga ay ginagamit lamang kapag ito ay kapaki-pakinabang sa pulitika.
3. Diskursong Pampubliko bilang Estratehiya ng Paglilihis
Ang konsepto ng isang “mabilis na paglilitis” ay inilalarawan bilang mekanismo ng media at pampublikong atensyon, na layong takpan ang mga sensitibong isyu sa loob ng bansa, gaya ng iskandalong Epstein at krisis sa sistemang pangkalusugan.
4. Imahe at Lehitimasyon ng Pamahalaan
Ipinapakita ng pahayag ang pagsisikap ng isang administrasyon na muling hubugin ang sariling imahe, kung saan ang mga panlabas na tunggalian ay nagiging kasangkapan upang maibalik ang pampulitikang kredibilidad sa harap ng panloob na krisis.
