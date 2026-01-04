Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang kamakailang pag-atake ng Estados Unidos sa Venezuela at ang pag-aresto kay Nicolás Maduro ay muling nagpanariwa sa alaala ng ilang dekada ng interbensiyong militar ng Washington sa Latin America—mga interbensiyong umabot mula sa mga kudeta at digmaang sibil hanggang sa tuwirang pananakop ng hukbo.
Sa Gitnang Amerika, ang mga interbensiyon ng Washington ay nauwi sa sunod-sunod na organisadong karahasan at krimen: mula sa madugong pagpapatalsik sa pamahalaan ni Jacobo Árbenz sa Guatemala, sa suporta sa mga paramilitar na “Contra” at pagpapasimula ng isang mapaminsalang digmaan sa Nicaragua, sa pagbibigay-suporta sa malawakang panunupil at pagpaslang sa mga sibilyan sa El Salvador, hanggang sa tuwirang pagsalakay sa Panama na nagresulta sa libo-libong nasawi. Ang lahat ng ito ay isinagawa sa ngalan ng paglaban sa komunismo, ngunit kapalit ang buhay at kapakanan ng mga mamamayan ng rehiyon.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Historikal na Padron ng Interbensiyon
Ipinapakita ng teksto ang isang paulit-ulit na historikal na padron kung saan ang Latin America ay naging larangan ng interbensiyong militar at pampulitika ng Estados Unidos, na kadalasang nagsisimula sa retorikang panseguridad ngunit humahantong sa malawakang karahasan.
2. Ideolohiya bilang Katwiran
Ang “paglaban sa komunismo” ay inilalarawan bilang pangunahing ideolohikal na katwiran na ginamit upang bigyang-lehitimasyon ang mga aksyong militar—isang diskursong nagtakip sa mas malalim na interes sa kapangyarihan, impluwensiya, at estratehikong kontrol.
3. Epekto sa mga Sibilyan at Estado
Binibigyang-diin ng salaysay ang taong-gastos (human cost) ng mga interbensiyon: pagkamatay ng mga sibilyan, pagkawasak ng mga institusyon ng estado, at pangmatagalang kawalang-katatagan na patuloy na nararamdaman hanggang sa kasalukuyan.
4. Venezuela sa Konteksto ng Rehiyonal na Alaala
Ang pag-uugnay ng Venezuela sa mga naunang kaso ay nagpapakita na ang kasalukuyang krisis ay hindi hiwalay na pangyayari, kundi bahagi ng kolektibong alaala at karanasan ng Latin America hinggil sa panlabas na panghihimasok.
