Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ulat Panseguridad | Mga Pag-unlad sa Rehiyonal na Tensiyon
Sa gitna ng patuloy na paglala ng tensiyon sa mga hangganan ng timog Lebanon, iniulat ng mga mapagkukunang pangbalita ang malawakang paglipad ng mga drone at eroplanong pandigma ng rehimeng Zionista, na sinabayan ng maramihang pag-atakeng panghimpapawid sa nasabing lugar.
Ayon sa ulat ng pahayagang Al-Ahed, isang drone ng rehimeng Zionista ang lumipad sa himpapawid ng timog Lebanon at naghulog ng isang sound bomb patungo sa timog-kanlurang bahagi ng bayan ng Aitaroun.
Kasabay nito, iniulat ng mga mapagkukunang Lebanese ang paglabag sa soberanya ng himpapawid ng Lebanon ng mga eroplanong pandigma ng rehimeng Zionista, kung saan ang mga sasakyang panghimpapawid na militar ay namataan sa iba’t ibang rehiyon ng bansa, lalo na sa rehiyong Beqaa.
Batay sa mga ulat, tinarget din ng mga pag-atakeng panghimpapawid ang mga paligid ng mga bayan ng Al-Saksakiyah, Al-Sarafand, Tabbna, at Al-Baysariyah.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1️⃣ Paglabag sa Soberanya at Batas Pandaigdig
Ang patuloy na pagpasok ng mga sasakyang panghimpapawid ng Israel sa himpapawid ng Lebanon ay kumakatawan sa isang seryosong paglabag sa soberanya ng isang estado, na may malinaw na implikasyon sa internasyonal na batas at mga resolusyon ng United Nations.
2️⃣ Drone Warfare at Sikolohikal na Presyur
Ang paggamit ng mga drone at sound bomb ay hindi lamang taktikal na hakbang militar kundi bahagi rin ng sikolohikal na presyur laban sa populasyong sibilyan, na naglalayong lumikha ng takot at kawalang-katiyakan.
3️⃣ Panganib ng Paglawak ng Alitan
Ang sabayang pag-atake sa iba’t ibang lokasyon at ang malawakang presensiya ng mga eroplanong pandigma ay nagpapataas ng panganib ng eskalasyon, na maaaring humantong sa mas malawak na komprontasyon sa rehiyon.
4️⃣ Rehiyonal na Katatagan sa Alanganin
Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng patuloy na kahinaan ng katatagang panrehiyon, kung saan ang anumang karagdagang hakbang militar ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa seguridad ng Lebanon at ng buong Gitnang Silangan.
