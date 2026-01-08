Somaliland, Naghahangad ng Pagtatatag ng Base Militar ng Israel; Babala ng Ansarullah ng Yemen

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ng mga midyang Zionista na isinasaalang-alang ang pagtatatag ng isang base militar ng Israel sa Somaliland, sa kabila ng naunang pagtanggi ng ilang lokal na opisyal sa naturang posibilidad. Ang ulat na ito ay nagdulot ng matinding reaksiyon mula sa Yemen at ng hayagang pagtutol ng African Union.
Binigyang-diin ng mga opisyal ng Yemen na ang anumang presensiyang militar ng Israel sa Somaliland o sa mismong Somalia ay itinuturing na isang pulang linya at isang lehitimong target ng mga puwersang Yemeni. Samantala, mariing kinondena ng African Union ang anumang isang-panig na pagkilala ng Israel sa tinatawag na “Somaliland”, at nanawagan ng agarang pagbawi sa naturang hakbang.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Serye ng Pagsusuri sa Heopolitika at Panrehiyong eguridaAng
Ang isyung ito ay sumasalamin sa lumalawak na saklaw ng kompetisyong heopolitikal sa rehiyon ng Horn of Africa, isang estratehikong lugar na may mahalagang papel sa mga rutang pandagat at pandaigdigang seguridad. Ang posibilidad ng presensiyang militar ng Israel sa Somaliland ay hindi lamang usaping panseguridad, kundi may malalim na implikasyon sa soberenya ng mga estado sa Aprika at sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon.
Ang mariing pagtutol ng Yemen at ng African Union ay nagpapakita ng kolektibong pangamba sa militarisasyon ng rehiyon at sa paglabag sa umiiral na mga internasyonal na kasunduan. Sa mas malawak na konteksto, binibigyang-diin ng pangyayaring ito ang panganib ng pagpapalalim ng mga panrehiyong alitan, kung saan ang presensiya ng mga panlabas na kapangyarihan ay maaaring magdulot ng mas malawak na kawalang-katatagan at magbunga ng mga hidwaang lampas sa lokal na saklaw.
