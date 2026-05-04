Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -:
Babayaran ng Amerika nang Mahal ang Kanilang Kayabangan sa Sektor ng Enerhiya.
Ayon sa New York Times:
Ang digmaan sa Iran ay hindi naging kasing-tagumpay ng operasyon sa Venezuela. Mali ang isipin na ang Amerika ay ligtas sa mga kahihinatnan ng digmaang ito.
Umaangkat pa rin ang Amerika ng humigit-kumulang isang-katlo ng krudo na kanilang ginagamit, at ang panloob na presyo ng mga produktong petrolyo tulad ng gasolina ay naaapektuhan din ng mga pagbabago sa pandaigdigang presyo.
Kahit na magbukas muli ang Kipot ng Hormuz, mananatiling balisa ang mga merkado at maghihintay kung isasara ba ito muli ng Iran o hindi.
