Video| Pagsisiwalat ng Pamangkin ni Trump: Ang Pamilyang Charity ay Naging Instrumento para sa Personal na Pagpapayaman

Pagsisiwalat ng Pamangkin ni Trump: Ang Pamilyang Charity ay Naging Instrumento para sa Personal na Pagpapayaman.
Mary Trump, isang propesor sa unibersidad at pamangkin ni Trump:
Sinabi niya na ang anumang perang makukuha mula sa mga kasong ito ay ibibigay sa kawanggawa.
Ngunit ang pahayag na ito ay kaduda-duda. Noong 2018, isang kawanggawa na itinatag ng kanyang pamilya sa New York ang nabuwag.
Bakit? Dahil, ayon sa opisina ng Attorney General ng New York, nagkaroon ng nakakabahalang ilegal na pattern!
Batay sa desisyong ito, hindi na pinapayagan si Trump at ang kanyang mga nasa hustong gulang na anak na magtatag ng kawanggawa sa New York, dahil ang kawanggawa na kanilang itinatag ay natukoy bilang isang inabusong mekanismo para sa personal na benepisyong pinansyal.
