Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Limang Milyong Dolyar na Tulong mula sa Japan para sa Paglilinis ng mga Hindi Sumabog na Bala sa Palestina.
Inihayag ng Pamahalaan ng Japan ang paglalaan ng humigit-kumulang limang milyong dolyar upang suportahan ang mga gawain ng United Nations Mine Action Service (UNMAS) sa Palestina — isang hakbang na naglalayong bawasan ang panganib na dulot ng mga hindi sumabog na bala sa Gaza Strip at West Bank.
Batay sa ulat, kasama sa programang ito ang paglilinis ng mga natitirang pampasabog, pagpapatupad ng mga proyektong pangkamalayan sa kaligtasan, at pagpapalakas ng kakayahan ng mga kawani ng Awtonomiyang Palestino.
Ayon sa naturang ahensya, sa nakalipas na dalawang taon at kalahati — kasabay ng paglala ng mga pag-atake sa Gaza — ang mga hindi sumabog na bala ay naging sanhi ng kamatayan ng 227 na Palestino at pagkakasugat ng 975 pa. Bukod dito, hindi bababa sa 989 kaso ng mga hindi sumabog na pampasabog ang naitala, na patuloy na itinuturing na malubhang banta sa mga sibilyan at hadlang sa mga gawaing tulong at muling pagbangon.
