Matapos ang pag-anunsyo ng pagtakas ni Aidarus al-Zubaidi at ang kanyang pagpapatalsik sa puwesto bilang pinuno ng Southern Transitional Council (STC) ng Timog Yemen sa paratang na "malubhang pagtataksil," nagsagawa ang Saudi Arabia ng mahigit labinlimang (15) pag-atakeng panghimpapawid sa rehiyon ng Zubayd, ang kanyang lugar ng pinagmulan sa lalawigan ng al-Dhalea. Ang mga pag-atakeng ito ay itinuturing na bahagi ng patinding sagupaan sa pagitan ng mga magkakaibang panig ng koalisyong umaatake.
Ayon sa mga mapagkukunang Yemeni, tinarget ng mga pag-atake ang mga pasilidad at galaw-militar na kaugnay ng Southern Transitional Council, na nagresulta sa mahigit dalawampu’t lima (25) na nasawi at nasugatan. Kabilang sa mga biktima ang mga kababaihan at mga bata, isang pangyayaring higit pang nagpalalim sa hayagang hidwaan sa pagitan ng Riyadh at Abu Dhabi sa timog ng Yemen.
Ipinakikita ng mga pangyayaring ito ang lumalalim na tunggalian sa loob mismo ng koalisyon na sangkot sa digmaan sa Yemen. Ang pag-atake sa mga puwersang kaalyado sa Southern Transitional Council ay nagpapahiwatig ng malubhang pagkakahati sa estratehiya at impluwensiya sa timog ng bansa, partikular sa pagitan ng Saudi Arabia at United Arab Emirates.
Mula sa pananaw ng rehiyonal na seguridad, ang ganitong uri ng panloob na banggaan ay nagpapahina sa kabuuang katatagan, nagpapataas ng panganib sa mga sibilyan, at nagpapakita na ang digmaan sa Yemen ay hindi lamang labanan laban sa isang panig, kundi isang kumplikadong tunggalian ng magkakasalungat na interes sa loob ng parehong kampo. Ang pagdami ng sibilyang biktima, lalo na ang kababaihan at mga bata, ay muling naglalantad sa makataong krisis na patuloy na pinalalala ng hidwaan at kakulangan ng pampulitikang pagkakasundo.
