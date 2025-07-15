Bakit nga ba tayo (mga Shia Muslim) nagdiriwang ng mga seremonya ng pagdadalamhati? Hujjat al-Islam wa al-Muslimeen Dr. Rafi’i

Bakit nga ba tayo (mga Shiah Muslim) nagdiriwang ng mga seremonya ng pagdadalamhati?
Hujjat al-Islam wa al-Muslimeen Dr. Rafi’i
1. Pagpapalalim ng koneksyon sa pangyayari ng Ashura
2. Ang paggalang sa mga banal na simbolo ay nagpapalakas ng pananampalataya
3. Pagpapatibay ng katapatan sa (Wilayah)
4. Tunay na damdamin at espirituwal na paggaling
5. Mga aral na moral mula sa Karbala
6. Paalala at pangangalaga ng pananampalataya.
Sa esensya, ang pagdadalamhati ay hindi lamang isang ritwal — ito ay isang espirituwal na disiplina na:
Layunin:
1. Ikonekta tayo sa Kasaysayan.
2. Pangangalagaan ang mga simbolo ng Islam.
3. Patatagin ang katapatan.
4. Panatilihin ang tunay na damdamin.
5. Maghatid ng mga aral sa buhay.
6. Panatilihin ang pananampalataya.
Benepisyo:
1. Pinagbubuklod ang puso, isipan, at kaluluwa sa sakripisyo.
2. Pinapatibay ang pagkakakilanlan na sama-sama.
3. Pinananatili ang espirituwal na ugnayan.
4. Nagdudulot ng sinseridad at pagsusuri sa sarili.
5. Nagtuturo ng mga pagpapahalaga tulad ng tapang, sakripisyo, at dangal
6. Tinitiyak na mananatiling buhay ang pamana.
Ang mga puntong ito ay sumasalamin sa diwa ng mga turo ni Dr. Rafi’i batay sa mga livestream at transcript ng mga seremonya mula sa mga pinagkukunan tulad ng "Samte Khodah" (Direksyon ng Diyos) at iba pang relihiyosong plataporma.
Narito ang dalawa pang sipi mula sa mga lektura ni Dr. Rafi‘i, na nagpapakita ng kanyang malinaw at malalim na gabay tungkol sa pagdadalamhati at ang pamana ni Imam Hussein (as):
Ang Panloob na Ugat ng Dangal at Kahihiyan
Mula sa kanyang sermon sa ikaanim na gabi ng Muharram, na naglilinaw ng moral na hangganan sa pagitan ng dangal at pagkabulok:
“Kung ang isang tao ay may dangal, ibig sabihin ay may malay sa sarili at matatag, natural na hindi siya gagawa ng kasalanan, pang-aapi, o kalupitan. Ngunit kung ang isang tao ay nabababa, ibig sabihin ay iniwan niya ang sarili, bumagsak sa mababang kalagayan, at madaling magsinungaling, siraan ang iba, at—mas malala pa—gagawa ng mga kalupitan.”
Paliwanag: Ang paggalang sa sarili sa espirituwal na paraan ay nagdadala ng integridad; ang pagkawala ng dangal ay maaaring magbukas ng pintuan sa imoralidad at kahit sa karahasan—tulad ng matatag na paninindigan ni Imam Hussein laban sa tiraniya.
Paglinang ng Dangal sa Pamamagitan ng Azadari
Sa parehong sermon, pinapayuhan ni Dr. Rafi‘i ang kabataan tungkol sa pagpapaangat ng dangal:
“Sa isang sistema ng pagsasanay, napakahalaga ng dalawang ito… ang pagsisikap na itaas ang iyong nafs (sarili) sa isang estado ng dangal. Sasabihin ko sa inyo kung paano sa mga susunod na gabi: itaas ang iyong nafs sa isang iginagalang na estado… Ang Qur’an ay nakatuon sa mga Israelita—ang bansang ito ay may mga panahon ng dangal at mga panahon ng kahihiyan.”
Paliwanag: Ang pagdadalamhati ay hindi lamang ritwal—ito ay isang nagbabagong espirituwal na gawain na naglalayong itaas ang panloob mong dangal, na may kamalayan sa pag-ikot ng dangal at kahihiyan, tulad ng ipinakita ng mga tao ni Moses at ang paninindigan ni Imam Hussein (as).
Ang mga siping ito ay nagdaragdag sa naunang mga teksto na inyong nakita sa pamamagitan ng pagpapalalim sa etikal na dimensyon ng Azadari:
Hinihikayat nito ang bawat isa na linangin ang dangal at tanggihan ang pagbagsak ng moralidad.
Ginagamit nito ang halimbawa ng Karbala bilang salamin para sa personal na espirituwal at moral na integridad.
1. Katarungan (Justice)
“Ang pag-aalsa ni Imam Hussein ay pangunahing tungkol sa katarungan — tumanggi siyang tanggapin ang isang korap na rehimen na nag-aapi sa mga tao. Itinuturo sa atin ng kanyang paninindigan na ang pagtataguyod ng katarungan ay isang banal na tungkulin, kahit na kailangang magdusa o magbuwis ng mahalaga.”
— Dr. Rafi’i
Paliwanag:
Ang katarungan ay nasa puso ng Karbala. Ang sakripisyo ni Imam Hussein ay nagpapaalala sa mga mananampalataya na ang tunay na katarungan ay maaaring mangailangan ng paglaban sa pang-aapi, kahit ano pa ang maging kapalit nito. Ang pag-alala sa kanya ay isang panawagan na isabuhay ang katarungan sa sarili at sa lipunan.
2. Sakripisyo (Sacrifice)
“Ang sakripisyo ni Imam Hussein at ng kanyang mga kasama ay ang pinakamahalagang pagpapahayag ng pag-ibig sa katotohanan at sa Diyos. Ang sakripisyo ay nangangahulugang pagpili ng tama kaysa sa kaginhawaan, buhay, at maging sa kaligtasan — kaya ang kanilang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin.”
— Dr. Rafi’i
Paliwanag:
Ang sakripisyo sa Karbala ay hindi lang tungkol sa kamatayan — ito ay tungkol sa pagpili ng prinsipyo kaysa sa pansariling kapakinabangan. Ang Azadari ay nagpapaalala sa atin na yakapin ang mga sakripisyong kailangan upang mapanatili ang integridad at katapatan.
3. Espiritwalidad (Spirituality)
“Ang tunay na pagdadalamhati kay Imam Hussein ay nagpapalinis ng kaluluwa at nagpapalago ng espiritu. Ito ay nagigising sa puso sa pagmamahal sa Diyos at habag, ginagawang lakas ang dalamhati.”
— Dr. Rafi’i
Paliwanag:
Ang pagdadalamhati ay hindi lamang panlabas na kalungkutan; ito ay isang malalim na espiritwal na paglalakbay. Binubuhay nito ang pakikiramay, kababaang-loob, at pinapalapit tayo sa presensya ng Diyos, na humuhubog sa atin na maging mas mabuting tao.
