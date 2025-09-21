Pagbubukas ng Bagong Quranic Institute sa Salahuddin

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inilunsad ng Scientific Quranic Complex ang isang bagong Quranic Institute sa Tuz Khurmatu District, Salahuddin Province.
Mga Detalye ng Institusyon:
Ang bagong institute ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Quranic Institute sa Najaf Ashraf, bahagi ng nasabing complex.
Ayon kay Dr. Muhannad Al-Miyali, direktor ng Quranic Institute sa Najaf Ashraf, ang Abbasid Holy Shrine at ang kanyang marhum na religious custodian, Ayatollah Sayyid Ahmed Al-Safi, ay naglalayong magtatag ng komprehensibong Quranic institutes sa buong Iraq sa ilalim ng slogan na: “Quranio Al-Thaqalayn”.
Layunin nito ang pagpapalawak ng network ng mga specialized Quranic institutes at ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa Quran at aral ng Ahl al-Bayt (AS).
Mga Programa at Serbisyo:
Magkakaroon ng kumpletong akademikong kapaligiran, kabilang ang mga fully-equipped classrooms at learning units, upang matiyak ang pinakamahusay na serbisyo sa komunidad.
Ayon kay Abdul Hadi Al-Mousawi, administrative officer ng bagong institute, mag-oorganisa ito ng iba't ibang programa at kurso sa Quranic memorization, recitation, at tajweed, na naglalayong linangin ang isang henerasyon ng Quranic-aware na kabataan.
Pagdiriwang ng Pagbubukas:
Nagtapos ang seremonya sa pamamagitan ng mga Quranic recitations at pagkilala sa mga tagasuporta ng proyekto.
Kasama rin ang tour sa mga pasilidad ng institute upang ipakilala sa mga dumalo ang iba't ibang yunit at departmento.
