Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang ICRC ay isang neutral at independiyenteng organisasyon na may mandato sa ilalim ng Geneva Conventions upang protektahan ang mga biktima ng digmaan — kabilang ang mga bihag, sibilyan, at sugatan.
Humanitarian Exchange sa Gitna ng Digmaan
1. Papel ng International Committee of the Red Cross (ICRC)
Sa mga sitwasyon ng armed conflict, ang ICRC ang tagapamagitan sa mga humanitarian exchanges, gaya ng pagkakaloob ng mga bangkay, pagpapalitan ng bihag, o pag-aabot ng tulong medikal.
2. Pagkakaloob ng Bangkay: Simbolo ng Humanitarian Coordination
Ang pagkakaloob ng tatlong bangkay ng Israeli prisoners mula sa Hamas patungo sa Israel sa pamamagitan ng Red Cross ay isang sensitibong hakbang na may layuning:
Paggalang sa dignidad ng mga nasawi
Pagbawas ng tensyon sa pagitan ng mga panig
Pagbubukas ng pinto sa posibleng negosasyon
Matapos matanggap, ang mga bangkay ay isinailalim sa forensic analysis upang matukoy ang pagkakakilanlan, sanhi ng kamatayan, at iba pang detalye.
3. Konteksto ng Digmaan at Prisoner Exchanges
Sa kasaysayan ng Israel–Palestine conflict, maraming beses nang nagkaroon ng prisoner exchanges, kung saan libu-libong Palestinian detainees ang pinalaya kapalit ng iilang Israeli soldiers o sibilyan.
Ang mga ganitong hakbang ay may malalim na epekto sa pulitika, damdamin ng publiko, at diplomasya — kadalasan ay sinasalubong ng emosyonal na reaksyon mula sa magkabilang panig.
4. Diplomatikong Implikasyon
Ang pagkakaloob ng bangkay ay maaaring senyales ng:
Paggalang sa mga alituntunin ng digmaan
Pagkakaroon ng backchannel negotiations sa pagitan ng Hamas at Israel
Pagbubukas ng posibilidad ng ceasefire o humanitarian pause
Gayunpaman, wala pang opisyal na tugon mula sa Hamas hinggil sa insidenteng ito, at nananatiling mahigpit ang tensyon sa Gaza.
Konklusyon:
Ang pagkakaloob ng mga bangkay sa pamamagitan ng Red Cross ay isang makataong hakbang sa gitna ng digmaan, na nagpapakita na kahit sa gitna ng karahasan, may puwang pa rin para sa dignidad, paggalang, at posibleng diplomasya. Sa mga ganitong sandali, ang papel ng mga neutral na organisasyon tulad ng ICRC ay napakahalaga sa pagpapanatili ng pag-asa at pagkatao.
