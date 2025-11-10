Wiam Wahhab: Ang mga Shia ay nananatiling pangunahing kapangyarihan sa Lebanon / Ang pagpasok sa hamon laban sa lipunang Shia ay isang pagkakamali

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang mga kamakailang posisyong pampulitika sa Lebanon ay nagpalakas ng pakiramdam na ang mga Shia ay tinatarget, at ito ay nagresulta sa mas matibay na pagkakaisa nila.
Si Wiam Wahhab, dating ministro ng Lebanon, ay muling iginiit sa kanyang mga bagong pahayag na ang lipunang Shia ay nananatiling pangunahing kapangyarihan sa Lebanon at ang mga pag-atakeng militar o panseguridad ay hindi nakapagpahina nito.
Sinabi niya: “Nakaharap tayo sa isang partido na may apatnapung taong karanasan at mahusay na organisado. Ang kapangyarihan ng Hezbollah ay hindi lamang militar, kundi may mga dimensyong panlipunan at pampulitika rin.”
Ipinahayag ni Wahhab na ang bilang ng mga mandirigma ng Hezbollah ay higit sa isang daang libo, at idinagdag na ang grupong ito ay may mataas na kakayahan sa panlipunang mobilisasyon at “maaaring sa isang panawagan ay magdala ng daan-daang libong tao sa mga lansangan.”
Ayon sa politikong Druze, ang mga pambobomba at mga hakbang panseguridad ay hindi lamang nabigong pahinain ang puwersang ito, kundi lalo pang pinatatag ang panlipunang base nito. Dagdag pa ni Wahhab: “Kahit ang mga dating kritiko ng Hezbollah sa hanay ng mga Shia, ngayon ay sumusuporta na sa mas matitinding posisyon nito.”
Nagbabala siya na “ang pagpasok sa hamon laban sa lipunang Shia ay isang pagkakamali, sapagkat walang sinuman ang may kakayahang humarap dito,” at binigyang-diin na ang mga kamakailang posisyong pampulitika sa Lebanon ay nagpalakas ng pakiramdam na ang mga Shia ay tinatarget, na siyang nagresulta sa mas matibay na pagkakaisa nila.
……………
328
Your Comment