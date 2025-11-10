Ang Resistance Film Festival ay patungo sa pagiging pandaigdig / Pangarap na isagawa ang festival sa Banal na Jerusalem

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang kalihim ng ika-19 na International Resistance Film Festival, sa press conference ng kaganapang ito, ay binigyang-diin ang pandaigdigang katangian ng festival at sinabi: Ang festival ay hindi lamang isang lokal na kaganapan na may internasyonal na bahagi, kundi sa esensya ay may katangiang internasyonal.
Si Jalal Ghafari, kalihim ng ika-19 na International Resistance Film Festival, sa press conference ng kaganapang ito na ginanap noong Linggo, 18 Aban sa Hosseiniyeh Jamaran, ay binigyang-diin ang pandaigdigang katangian ng festival at sinabi: Ang festival ay hindi lamang isang lokal na kaganapan na may internasyonal na bahagi, kundi sa esensya ay may katangiang internasyonal. Darating ang araw na ang festival na ito ay ihahost sa ibang mga bansa at insha’Allah, pinapangarap namin na sa hinaharap, matapos ang tagumpay ng Palestine at ang pagpapalaya ng Banal na Jerusalem, ang tugatog ng Resistance Festival ay itayo sa Jerusalem.
Idinagdag niya: Ang pangarap na ito ay hindi isang slogan, kundi pagpapatuloy ng natural na landas ng festival na naghihiganti para sa Gaza at kasama ng lahat ng makatarungang paglaban sa mundo ng Islam.
Tinukoy ni Ghafari ang mga pangunahing desisyon sa ika-18 na edisyon ng festival at sinabi: Sa nakaraang edisyon, dalawang mahalagang desisyon ang ginawa. Una, ang pagtatatag ng permanenteng sekretaryat ng festival upang ang kaganapan ay hindi pansamantalang matigil pagkatapos ng pagdaraos. Dati, ilang buwan bago ang festival ay pinipili ang kalihim at muling sinisimulan ang gawain, ngunit ngayon ay napanatili ang istruktura ng sekretaryat at aktibo ito nang tuloy-tuloy.
Ipinagpatuloy niya: Ang ikalawang mahalagang desisyon ay ang gawing taunang ang festival. Dati, may mga alalahanin na kung ito ay gagawin taun-taon, bababa ang bilang ng mga gawa, ngunit ipinakita ng karanasan na hindi ito nangyari. Sa kabaligtaran, ang paggawa ng pelikula sa larangan ng resistance ay naging masigla at mas maraming gawa ang nalikha sa 19 na tema ng festival.
Tinukoy ng kalihim ng Resistance Film Festival ang mga temang paksa ng kaganapan at sinabi: Ang 18 tema ng nakaraang edisyon ay napanatili at ngayong taon, ang 12-araw na digmaan ay idinagdag bilang ika-19 na tema. Bawat taon sa festival, isang natatanging phenomenon ang pinagtutuunan; noong nakaraang taon ang tema ay “Bagyong Al-Aqsa” at sa edisyong ito, ang pokus ay sa 12-araw na digmaan. Maraming mga pelikulang mahaba, maikli, dokumentaryo at kuwento ang ginagawa sa temang ito.
Ipinahayag ni Ghafari na ang sinehan ng resistance ay naitatag na ang posisyon nito, at idinagdag: Maraming mga filmmaker mula sa buong bansa ang nakikipag-ugnayan sa amin at nagpapahayag ng interes na lumahok sa festival. Ang sigla at dedikasyong ito ay nagpapakita ng matatag at propesyonal na posisyon ng Resistance Festival sa hanay ng mga taong nasa industriya ng pelikula.
Ayon sa kalihim ng festival, isa sa mga kapansin-pansing pagbabago sa mga kamakailang edisyon ay ang malaking pagtaas ng produksyon ng mga kuwentong pelikula sa larangan ng resistance.
Sinabi niya: Sa mga unang edisyon, ang mga dokumentarista ang pangunahing haligi ng festival, ngunit ngayon ay nasasaksihan ang makabuluhang paglago ng mga kuwentong pelikula. Ang mga batang filmmaker ay pumapasok sa larangan ng drama upang ipahayag ang mga konsepto ng resistance, makatarungang pagtatanggol, at adhikain ng Palestine sa anyo ng salaysay at pagbuo ng karakter. Ang prosesong ito ay isang bagong at mahalagang pagsibol.
Tungkol sa mga programa ng pagpapalabas sa mga lalawigan at sa publiko, sinabi ni Ghafari: Sa ika-18 edisyon, higit sa 20 lalawigan ng bansa ang naging host ng mga pagpapalabas ng festival. Ngayong taon, tataas ito sa 30 lalawigan. Ang pakikipagtulungan ng mga institusyong pangkultura at mga sinehan sa buong bansa ay naging napakaepektibo sa landas na ito.
Idinagdag niya: Ang pagpapalabas sa publiko ay mas pinagtutuunan simula sa ika-17 edisyon at ngayong taon ay nagsusumikap kaming hindi limitahan ang mga pagpapalabas sa panahon lamang ng festival. Nagplano kami na sa mga okasyon tulad ng Dekada ng Resistance, panahon ng Itikaf, at mga programa para sa mga estudyante, ang mga piling pelikula ng festival ay ipalabas sa mga lungsod at paaralan.
Sa isa pang bahagi ng kanyang pananalita, nagsalita ang kalihim ng Resistance Film Festival tungkol sa mga internasyonal na programa at sinabi: Noong nakaraang taon, isang espesyal na kaganapan ang ginanap sa Iraq na sinalubong ng malawak na pagtanggap mula sa mga manonood na Iraqi. Ngayon, maraming mga gawa mula sa iba’t ibang bansa ang natanggap ng sekretaryat at sa kabuuan, nakatanggap kami ng mga pelikula mula sa higit sa 50 bansa.
Ipinagpatuloy niya: Nagsusumikap kaming magsagawa ng mga seremonya na may pamagat na “Resistance Film” at “Palestine Film” sa iba’t ibang bansa. Sa ngayon, nakipag-usap na kami sa humigit-kumulang 10 bansa para sa pagho-host ng mga kaganapang ito. Dahil sa pagkakaroon ng mga dubbed na bersyon ng mga Iranian films, makakatulong ang mga pagpapalabas na ito sa mas mahusay na pagpapakilala ng sinehan ng resistance at ng Banal na Depensa.
Tinukoy ni Ghafari ang istruktura ng paghusga sa festival at sinabi: Sa edisyong ito, ang mga gawa sa internasyonal na bahagi at lokal na bahagi ay sabay na hinuhusgahan. Layunin nito na ang mga Iranian productions ay makipagkumpitensya sa mga pandaigdigang gawa upang tumaas ang antas ng pagsusuri at propesyonal na pamantayan ng festival. Tulad ng nakita natin sa ika-18 edisyon, ang mga paghusga ay isinagawa nang may katumpakan at mataas na antas, at ang prosesong ito ay magpapatuloy sa ika-19 na festival.
Sa pasasalamat sa pakikiisa ng mga media, sinabi niya: Ang media ay may mahalagang papel sa pagtatatag ng posisyon ng Resistance Film Festival. Ang pagpapakilala ng mga gawa, pag-cover ng mga press conference, at pagsusuri ng mga kaganapan ay naging dahilan upang makilala ang festival sa pambansa at pandaigdigang antas. Sa kabilang banda, ang ating mga mahal na filmmaker ay pumasok sa larangan na may motibasyon at pagmamahal. Talagang nahihiya kami sa dami ng dedikasyon at malasakit na ipinapakita nila upang maipakita ang kanilang mga gawa sa Resistance Festival.
Sa pagtatapos, binigyang-diin ng kalihim ng International Resistance Film Festival ang misyon ng kultural na kaganapang ito at sinabi: Ang layunin namin ay hindi lamang ang pagdaraos ng isang film festival, kundi ang pagbubuo ng diskurso ng resistance sa sining ng mundo. Pinapangarap namin na balang araw, ang festival na ito ay hindi sa Tehran, kundi sa Banal na Jerusalem at sa piling ng mga malayang mamamayan ng Palestine. Ang festival na ito ay humugot ng inspirasyon mula sa Gaza, Lebanon, Syria, Yemen, at lahat ng mga larangan ng resistance, at magpapatuloy hanggang sa ganap na makamit ang kalayaan ng Jerusalem.
………..
328
Your Comment