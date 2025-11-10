Babala ng Hepe ng Hukbong Sandatahan ng Yemen sa Rehimeng Zionista: Ang anumang muling pagsalakay sa Gaza ay haharap sa matinding tugon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Hepe ng Pangkalahatang Hukbong Sandatahan ng Yemen ay nagbabala sa isang mensahe na kung muling magsasagawa ng pagsalakay ang rehimeng Zionista sa Gaza Strip, ang mga operasyong militar ng Yemen ay aabot sa kaibuturan ng mga sinakop na teritoryo.
Ang Hepe ng Pangkalahatang Hukbong Sandatahan ng Yemen ay nagbabala sa isang mensahe na kung muling magsasagawa ng pagsalakay ang rehimeng Zionista sa Gaza Strip, ang mga operasyong militar ng Yemen ay aabot sa kaibuturan ng mga sinakop na teritoryo at ang pagbabawal sa paglalayag ng Israel sa Dagat Pula at Dagat Arabiko ay muling ipatutupad.
Sa mensaheng ito, ipinahayag ni Brigadier General Yusuf al-Madani ang buong suporta ng Yemen sa resistance ng Palestine at sinabi: “Kami ay naninindigan sa kasunduan at pangakong ibinigay namin sa inyo; kami ay kasama ninyo sa kagalakan ng tagumpay at sa mga sandali ng dalamhati. Kami ay tapat sa aming pangako na tumindig sa inyong tabi, anuman ang antas ng sakripisyo.”
Pinuri niya ang pagganap ng mga Brigada ng Qassam at idinagdag: “Ipinakita ninyo sa mundo ang pinakadakilang huwaran ng Islamikong katatagan at pinatunayan na ang Islam ay relihiyong hindi matatalo at marangal. Sa sandata ng pananampalataya, natalo ninyo ang pinakamakapangyarihang imperyo ng kayamanan, armas, at teknolohiya.”
Dagdag pa ni al-Madani: “Sa inyong sariling kagustuhan, pinahanga ninyo ang buong mundo, pinatahimik ang mga kaaway sa inyong katatagan, at pinilit silang makipag-usap, samantalang dati ay pinapangarap nilang sakupin at wasakin kayo.”
Sa isa pang bahagi ng mensahe, pinasalamatan ang Brigada ng Qassam sa kanilang pakikiramay sa pagkamartir ni Brigadier General Muhammad Abdul Karim al-Ghamari. Ayon kay al-Madani, ang pakikiramay na ito ay nagpapakita ng lalim ng ugnayang pananampalataya at jihad sa pagitan ng dalawang larangan ng resistance laban sa kaaway na Zionista at sa mga mapang-abusong plano nito.
Dapat ding banggitin na mas nauna pa rito, si Sayyed Abdul Malik al-Houthi, pinuno ng kilusang Ansarullah, ay nanawagan ng kahandaan sa pagharap sa rehimeng Zionista at sa mga kaalyado nito, at binigyang-diin na hangga’t nagpapatuloy ang okupasyon sa rehiyon, ang katatagan at seguridad ay hindi makakamit.
………….
328
Your Comment