Inalis ng Kagawaran ng Pananalapi ng Amerika ang mga parusa laban kay Julani

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inanunsyo ng Kagawaran ng Pananalapi ng Amerika na ang pangalan ni Ahmad al-Sharaa, pansamantalang pinuno ng pamahalaan ng Syria, ay tinanggal mula sa listahan ng mga parusa.
Ang Opisina ng Pangangasiwa sa Dayuhang Ari-arian ng Kagawaran ng Pananalapi ng Estados Unidos ay nag-anunsyo na ang pangalan ni Ahmad al-Sharaa, kilala bilang Abu Muhammad Julani, pansamantalang pinuno ng Syria, at ni Anas Khattab, Ministro ng Panloob ng pamahalaan ni Julani, ay tinanggal mula sa listahan ng mga parusa ng Amerika; isang hakbang na itinuturing na simula ng bagong yugto sa ugnayan ng Washington at Damascus.
Ang desisyong ito ay kasabay ng pagsisimula ng opisyal na pagbisita ni Ahmad al-Sharaa sa Estados Unidos ng Amerika, isang makasaysayang paglalakbay na itinuturing na kauna-unahang pagbisita ng isang pangulo ng Syria sa Washington mula noong kalayaan ng Syria noong 1946. Nakatakdang makipagkita si al-Sharaa kay Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa White House sa Lunes.
Dumating si al-Sharaa sa Washington noong Sabado ng gabi at sinalubong sa paliparan ng isang delegasyon mula sa komunidad ng Syrian-American. Dumalo rin sa seremonya si Asaad al-Shibani, Ministro ng Ugnayang Panlabas at Migrasyon ng pamahalaan ni Julani.
Pag-alis ng mga parusa laban sa Syria
Bago magsimula ang paglalakbay na ito, inihayag ni Asaad al-Shibani, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng pamahalaan ni Julani, na sa mga pagpupulong ni al-Sharaa sa mga opisyal ng Amerika, tatalakayin ang ganap na pag-alis ng natitirang mga parusa laban sa Syria, gayundin ang mga usapin ng muling pagtatayo at pakikipaglaban sa terorismo.
Ang paglalakbay na ito ay naganap matapos alisin ang pangalan ni Ahmad al-Sharaa mula sa listahan ng pandaigdigang terorismo. Noong nakaraang linggo, sa magkahiwalay na pahayag, inihayag ng United Nations Security Council at ng Kagawaran ng Estado ng Amerika na dahil sa positibong pag-unlad ng pamahalaan ni Julani matapos ang pagbagsak ng pamahalaan ni Bashar al-Assad, ang mga limitasyon at parusa laban kay al-Sharaa ay tinanggal.
Mga posibleng kasunduan sa pagitan ng Washington at Damascus
Ayon sa mga diplomatikong sanggunian, ang mga pag-uusap sa pagitan nina Trump at al-Sharaa ay maaaring humantong sa paglagda ng isang kasunduan para sa pagsali ng Syria sa pandaigdigang koalisyon laban sa ISIS; isang koalisyong pinamumunuan ng Estados Unidos.
Gayundin, tatalakayin ng dalawang panig ang isang posibleng kasunduan sa seguridad sa Israel; isang kasunduan na layuning itigil ang mga airstrike ng Israel at ang pag-alis ng mga puwersang Israeli mula sa timog Syria.
Ayon sa ulat ng mga sanggunian, pinag-aaralan ng Washington ang pagtatayo ng isang base militar malapit sa Damascus bilang bahagi ng bagong plano para sa muling pagsasaayos ng presensya ng mga puwersang Amerikano sa Gitnang Silangan, sa koordinasyon sa pamahalaan ni Julani.
